FOTO: Incendio en Villa Soldati: al menos dos heridos por siniestro en vivienda

Un incendio se registró este lunes en una vivienda del barrio de Villa Soldati y en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y seis móviles del SAME, mientras que se informó que hubo al menos dos personas heridas.

El siniestro ocurrió en un PH situado en la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera y se investigaron las causas por las que se inició el fuego.

Al lugar llegaron de inmediato al menos cuatro dotaciones de Bomberos y personal del SAME que asistieron a dos personas adultas por inhalación de humo.