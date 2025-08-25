Incendio en Villa Soldati: al menos dos heridos por siniestro en vivienda
El siniestro ocurrió en una casa de la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera.
25/08/2025 | 06:33Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio en Villa Soldati: al menos dos heridos por siniestro en vivienda
Un incendio se registró este lunes en una vivienda del barrio de Villa Soldati y en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y seis móviles del SAME, mientras que se informó que hubo al menos dos personas heridas.
El siniestro ocurrió en un PH situado en la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera y se investigaron las causas por las que se inició el fuego.
Al lugar llegaron de inmediato al menos cuatro dotaciones de Bomberos y personal del SAME que asistieron a dos personas adultas por inhalación de humo.
[Fuente: Noticias Argentinas]