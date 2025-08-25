En vivo

Sociedad

Incendio en Villa Soldati: al menos dos heridos por siniestro en vivienda

El siniestro ocurrió en una casa de la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera.

25/08/2025 | 06:33Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio en Villa Soldati: al menos dos heridos por siniestro en vivienda

Un incendio se registró este lunes en una vivienda del barrio de Villa Soldati y en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y seis móviles del SAME, mientras que se informó que hubo al menos dos personas heridas.

El siniestro ocurrió en un PH situado en la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera y se investigaron las causas por las que se inició el fuego.

Al lugar llegaron de inmediato al menos cuatro dotaciones de Bomberos y personal del SAME que asistieron a dos personas adultas por inhalación de humo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio en una vivienda del barrio Villa Soldati.

¿Quiénes fueron afectados? Al menos dos personas resultaron heridas.

¿Cuándo sucedió? Ocurrió este lunes.

¿Dónde sucedió? En la calle San Pedrito 2925, Villa Soldati.

¿Cómo se manejó la situación? Varias dotaciones de bomberos y el SAME trabajaron en el lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

