FOTO: Imputaron a integrantes de organización que promocionaba apuestas ilegales a menor

Allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes por la denuncia de la madre de un menor, que había comenzado a apostar en una plataforma y desarrolló un cuadro grave de ludopatía, al tiempo que los presuntos responsables fueron imputados por su participación en la organización de las promoción del juego ilegal.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó a la agencia Noticias Argentinas que la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) solicitó la realización de los procedimientos.

En este contexto, las autoridades comenzaron una pesquisa y lograron la identificación de varias personas vinculadas a la red de apuestas.

En los operativos participaron agentes Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF porteño y distintas fuerzas de seguridad, quienes desbarataron lugares que eran utilizados para explotar, coordinar, promocionar y cobrar apuestas ilegales mediante diferentes páginas web ilegales.

Los efectivos incautaron computadoras, celulares, dinero en efectivo y otras pruebas relevantes para la investigación, a la vez que los implicados fueron imputados por la participación en una organización de apuesta online, según el art. 301 bis del Código Penal.

El menor de edad sufrió un cuadro de severo de ludopatía y había intentado quitarse la vida.