En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Indep. Rivadavia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Imputaron a integrantes de organización que promocionaba apuestas ilegales a menor

El menor desarrolló un cuadro grave de ludopatía e intentó quitarse la vida.

07/08/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: Imputaron a integrantes de organización que promocionaba apuestas ilegales a menor

Allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes por la denuncia de la madre de un menor, que había comenzado a apostar en una plataforma y desarrolló un cuadro grave de ludopatía, al tiempo que los presuntos responsables fueron imputados por su participación en la organización de las promoción del juego ilegal.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó a la agencia Noticias Argentinas que la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) solicitó la realización de los procedimientos.

En este contexto, las autoridades comenzaron una pesquisa y lograron la identificación de varias personas vinculadas a la red de apuestas.

En los operativos participaron agentes Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF porteño y distintas fuerzas de seguridad, quienes desbarataron lugares que eran utilizados para explotar, coordinar, promocionar y cobrar apuestas ilegales mediante diferentes páginas web ilegales.

Los efectivos incautaron computadoras, celulares, dinero en efectivo y otras pruebas relevantes para la investigación, a la vez que los implicados fueron imputados por la participación en una organización de apuesta online, según el art. 301 bis del Código Penal.

El menor de edad sufrió un cuadro de severo de ludopatía y había intentado quitarse la vida.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se realizaron allanamientos por apuestas ilegales involucrando a un menor.

¿Quiénes están implicados? Integrantes de una organización de apuestas ilegales fueron imputados.

¿Cuándo se llevaron a cabo los allanamientos? Los allanamientos se llevaron a cabo recientemente en varios partidos bonaerenses.

¿Dónde sucedió? En los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes.

¿Por qué se realizó la investigación? A raíz de un cuadro de ludopatía en un menor que intentó quitarse la vida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho