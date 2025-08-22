En vivo

Rosario

Sociedad

Impactante: jugador de Central chocó en autopista y fue llevado a un sanatorio

Se trata del juvenil Kevin Gutiérrez, que se accidentó cuando se dirigía al predio canalla de Arroyo Seco, en la traza que conecta Rosario y Buenos Aires. Lo trasladaron al Mapaci. "Lo salvaron el cinturón de seguridad y el airbag", dijo su representante en Cadena 3 Rosario. El club emitió un comunicado.

22/08/2025 | 09:43Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El auto de Gutiérrez quedó destrozado.

FOTO: El auto en el que viajaba Gutiérrez.

Kevin Gutiérrez, futbolista de Rosario Central, protagonizó un choque este viernes a la mañana cuando se dirigía al predio de Arroyo Seco.

El siniestro tuvo lugar en la zona del peaje de General Lagos, en la autopista Rosario-Buenos Aires. El Peugeot 208 que manejaba Gutiérrez -de 19 años- quedó completamente destruido tras impactar contra un camión.

Juan Calabrés, representante del futbolista, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Para llevar tranquilidad, Kevin salió caminando del auto. Fue 200 metros antes del peaje. Lo salvaron el cinturón de seguridad y el airbag. Él está bien”.

“De Corredores Viales me dijeron que la autopista estaba muy cargada de ambas manos por los accidentes previos”, indicó, y completó: “Venía solo. Si hubiera habido un acompañante la pasaba peor. Los chicos del plantel se acercaron al lugar”.

El joven volante fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde será evaluado. El club precisó que las lesiones sufridas no fueron de gravedad.

Lectura rápida

¿Quién protagonizó el accidente?
Kevin Gutiérrez, futbolista de Rosario Central.

¿Cuándo ocurrió el siniestro?
Este viernes a la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En la zona del peaje de General Lagos, en la autopista Rosario-Buenos Aires.

¿Cómo quedó el vehículo tras el choque?
El Peugeot 208 quedó completamente destruido.

¿Qué se informó sobre el estado de Gutiérrez?
Fue trasladado al Sanatorio Mapaci y sus lesiones no fueron de gravedad.

