En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Agropecuario

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Chaco For Ever vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

El tramo comprendido entre el KM60 y el KM115 se encontraba en estado crítico por el hielo en la calzada.

10/08/2025 | 14:29Redacción Cadena 3

FOTO: Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha. El tramo comprendido entre el KM60 y el KM115 se encontraba en estado crítico por el hielo en la calzada. Personal de la Dirección Provincial de Vialidad supervisó la zona y ya se puede transitar.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) levantó el corte de la Ruta Provincial N°307, en el tramo entre Tafí del Valle (KM60) y Amaicha del Valle (KM115), y se puede transitar con precaución. Durante la mañana se había reportado la presencia de hielo en la calzada.

Asimismo, personal de la DPV se encuentra en el puente del KM37 para controlar el paso de los vehículos. Se recomienda circular con precaución debido a la niebla densa y la poca visibilidad entre el KM78 al KM83.

Lectura rápida

¿Qué ruta fue habilitada? La ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha fue habilitada para la circulación.

¿Cuál fue la causa del corte? La calzada se encontraba en estado crítico por la presencia de hielo.

¿Qué hizo la DPV? La Dirección Provincial de Vialidad levantó el corte y supervisó la circulación.

¿Dónde se controla el paso de vehículos? En el puente del KM37 se controla el paso de vehículos por parte del personal de la DPV.

¿Qué se recomienda a los conductores? Circular con precaución por niebla densa y poca visibilidad entre KM78 y KM83.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho