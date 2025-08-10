FOTO: Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha. El tramo comprendido entre el KM60 y el KM115 se encontraba en estado crítico por el hielo en la calzada. Personal de la Dirección Provincial de Vialidad supervisó la zona y ya se puede transitar.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) levantó el corte de la Ruta Provincial N°307, en el tramo entre Tafí del Valle (KM60) y Amaicha del Valle (KM115), y se puede transitar con precaución. Durante la mañana se había reportado la presencia de hielo en la calzada.

Asimismo, personal de la DPV se encuentra en el puente del KM37 para controlar el paso de los vehículos. Se recomienda circular con precaución debido a la niebla densa y la poca visibilidad entre el KM78 al KM83.