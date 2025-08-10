Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha
El tramo comprendido entre el KM60 y el KM115 se encontraba en estado crítico por el hielo en la calzada.
10/08/2025 | 14:29Redacción Cadena 3
FOTO: Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha
Habilitan la circulación en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha. El tramo comprendido entre el KM60 y el KM115 se encontraba en estado crítico por el hielo en la calzada. Personal de la Dirección Provincial de Vialidad supervisó la zona y ya se puede transitar.
La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) levantó el corte de la Ruta Provincial N°307, en el tramo entre Tafí del Valle (KM60) y Amaicha del Valle (KM115), y se puede transitar con precaución. Durante la mañana se había reportado la presencia de hielo en la calzada.
Asimismo, personal de la DPV se encuentra en el puente del KM37 para controlar el paso de los vehículos. Se recomienda circular con precaución debido a la niebla densa y la poca visibilidad entre el KM78 al KM83.
Lectura rápida
¿Qué ruta fue habilitada? La ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha fue habilitada para la circulación.
¿Cuál fue la causa del corte? La calzada se encontraba en estado crítico por la presencia de hielo.
¿Qué hizo la DPV? La Dirección Provincial de Vialidad levantó el corte y supervisó la circulación.
¿Dónde se controla el paso de vehículos? En el puente del KM37 se controla el paso de vehículos por parte del personal de la DPV.
¿Qué se recomienda a los conductores? Circular con precaución por niebla densa y poca visibilidad entre KM78 y KM83.
[Fuente: Noticias Argentinas]