Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Córdoba y en varias provincias
Sucedió a las 17.42 y su epicentro se ubicó a 9 kilómetros de profundidad. La magnitud fue de 4.8 grados.
22/08/2025 | 18:03Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Córdoba y en varias provincias.
Un fuerte sismo se registró en la tarde de este viernes en la provincia de La Rioja y se percibió en distintas ciudades de Córdoba y San Luis.
Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 17.42 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. La magnitud, en tanto, fue de 4.8 grados en la escala de Richter.
En desarrollo.