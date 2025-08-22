En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Córdoba y en varias provincias

Sucedió a las 17.42 y su epicentro se ubicó a 9 kilómetros de profundidad. La magnitud fue de 4.8 grados.

22/08/2025 | 18:03Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Córdoba y en varias provincias.

Un fuerte sismo se registró en la tarde de este viernes en la provincia de La Rioja y se percibió en distintas ciudades de Córdoba y San Luis.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 17.42 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. La magnitud, en tanto, fue de 4.8 grados en la escala de Richter.

En desarrollo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho