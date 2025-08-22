FOTO: Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Córdoba y en varias provincias.

Un fuerte sismo se registró en la tarde de este viernes en la provincia de La Rioja y se percibió en distintas ciudades de Córdoba y San Luis.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 17.42 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. La magnitud, en tanto, fue de 4.8 grados en la escala de Richter.

En desarrollo.