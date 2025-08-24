FOTO: Fuerte crítica de Cecilia Roth a Milei: "Es muy cruel, hace un uso maligno de la posibilidad de hacer daño"

La reconocida actriz Cecilia Roth lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de ejercer el poder con crueldad y con una actitud dañina hacia quienes no tienen la capacidad de defenderse.

“Me parece que hay una potencialización de todo aquello que implique odiar al otro, especialmente al que es más débil. Un presidente no puede tener esa actitud con alguien que no tiene ese poder. Yo creo que justamente lo ejerce porque lo tiene”, expresó Roth en una entrevista.

La artista sostuvo que la violencia verbal del mandatario no responde a un impulso aislado, sino a una práctica deliberada: “Creo que hay un uso absolutamente maligno de la posibilidad de hacer daño. La maldad no es locura, la maldad es maldad. Hay gente mala, existe, y la verdad es que él es malo”.

Roth fue más allá y advirtió sobre la salud mental del jefe de Estado: “Creo que es muy cruel. Creo que tiene además cosas que resolver con su cerebro, con su sistema neuronal. Creo que está muy al borde”.