Fuerte caída del consumo de yerba mate en Argentina: el por qué de la tendencia

En el contexto de una caída histórica del consumo de yerba mate en Argentina, Jonás Peterson, productor yerbatero y ex titular del Instituto de Yerba Mate, analizó en diálogo con Cadena 3 las razones detrás de esta tendencia.

"El bolsillo del consumidor está cada vez más chico, entonces la verdad que eso se ve reflejado en la caída de los principales productos", señaló a Cadena 3 Peterson. Esta disminución en el consumo se produce a pesar de que el precio de la yerba se mantiene igual que a comienzos de año.

Peterson destacó que en situaciones económicas complicadas, como la actual, los hábitos de consumo cambian. "La carne, cuando la cosa está bien, comemos asado, y si no, no la vamos a comer asado. Y la yerba mate también se consume mucho menos cuando la situación está más complicada", explicó.

El productor mencionó que la crisis del sector yerbatero recuerda a momentos difíciles del pasado, como los vividos en la década del 90. Al ser consultado sobre un plan para revertir esta situación, Peterson indicó que "nosotros estamos en un plan de lucha para mejorar el precio de la materia prima del productor".

Actualmente, los productores reciben solo el 5% del valor de un paquete de yerba, mientras que solicitan un 10%.

Peterson detalló que, en la actualidad, los productores reciben entre 180 y 200 pesos por la yerba, con plazos de pago que van de 60 a 120 días.

"El problema del precio del paquete en góndola no es culpa del productor", aclaró, y agregó que el año pasado recibían 400 pesos de forma quincenal. "Imagínense, nosotros producimos durante todo el año y nos pagan hoy, nos están ofreciendo entre 180 y 200 pesos", enfatizó.

Los costos de producción han aumentado, lo que agrava la situación. "Desde diciembre del año pasado a enero tuvimos una diferencia de 120, y eso en vez de que se le agreguen nuestros precios a materia prima, se nos cortó a la mitad", comentó Peterson.

En respuesta a esta crisis, el productor anuncia que "decidimos no iniciar la cosecha, no lo vamos a hacer hasta tanto no mejoren el precio de los productores".

Finalmente, Peterson hizo un llamado a la reactivación del Instituto Nacional de la Tierra Mate, que históricamente ha regulado el sector. "Queremos que vuelva a funcionar con toda su función el Instituto Nacional de la Tierra Mate, que es el ente que da equilibrio a la actividad", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili