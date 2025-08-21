FOTO: Fue detenido por robar con inhibidores en estacionamientos de supermercados

A las 10:10, personal policial del Departamento Motocicletas Sur aprehendió a un hombre mayor de edad en las calles La Pinta y Oscar de Goycoechea, en el barrio Suárez, tras un patrullaje preventivo.

Durante el control, se secuestró un automóvil Honda Civic, un gato hidráulico, un punzón rompe cristales y dos teléfonos celulares cuya procedencia está bajo investigación.

El vehículo estaría vinculado a robos perpetrados con inhibidores de alarma en los estacionamientos de supermercados del barrio Jardín.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.

El Comisario Diego Abregú, del Departamento Motocicletas Sur, brindó detalles del operativo, acompañados de fotografías y un audio oficial.