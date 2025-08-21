En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Fue detenido por robar con inhibidores en estacionamientos de supermercados

Un hombre fue aprehendido en Suárez durante un patrullaje policial. Se secuestró un Honda Civic y herramientas relacionadas con robos en supermercados. La investigación sobre la procedencia de los objetos continúa. 

21/08/2025 | 15:51Redacción Cadena 3

FOTO: Fue detenido por robar con inhibidores en estacionamientos de supermercados

A las 10:10, personal policial del Departamento Motocicletas Sur aprehendió a un hombre mayor de edad en las calles La Pinta y Oscar de Goycoechea, en el barrio Suárez, tras un patrullaje preventivo. 

Durante el control, se secuestró un automóvil Honda Civic, un gato hidráulico, un punzón rompe cristales y dos teléfonos celulares cuya procedencia está bajo investigación. 

El vehículo estaría vinculado a robos perpetrados con inhibidores de alarma en los estacionamientos de supermercados del barrio Jardín. 

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente. 

El Comisario Diego Abregú, del Departamento Motocicletas Sur, brindó detalles del operativo, acompañados de fotografías y un audio oficial. 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho