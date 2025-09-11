Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo cae este año
Supermercados, tiendas de ropa y otros locales permanecerán cerrados. En la nota, los detalles.
11/09/2025 | 06:25Redacción Cadena 3
FOTO: Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo cae este año
A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, algunos argentinos tendrán un nuevo feriado en el marco del Día del Empleado de Comercio, que implicará que muchos trabajadores descansen y que por lo tanto algunos comercios no abrirán.
La jornada en conmemoración de los trabajadores de comercio es el 26 de septiembre, que este año cae viernes pero fue trasladado al lunes.
Cuándo es el feriado por el Día del Empleado de Comercio
El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2024 del 26 de septiembre, sea trasladado al lunes 29 para formar un fin de semana largo.
El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009.
Día del Empleado de Comercio: quiénes trabajan y qué negocios cierran
El lunes 29 de septiembre, algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shoppings van a permanecer cerrados. Ese día "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", indica el artículo 2 de la ley.
Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.
Lectura rápida
¿Qué se celebra el 26 de septiembre? Se celebra el Día del Empleado de Comercio.
¿Quién lidera el sindicato de empleados de comercio? Es liderado por Armando Cavalieri.
¿Cuándo se traslada el feriado? Se traslada al lunes 29 de septiembre de 2024.
¿Qué negocios permanecerán cerrados? Supermercados, tiendas de ropa y otros locales cerrarán.
¿Qué pasa si un dueño decide abrir? Debe pagar a los empleados como un día feriado.
