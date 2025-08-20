Fentanilo contaminado: ordenaron la detención de Ariel García Furfaro

FOTO: Furfaro admitió que en noviembre el gobierno quiso cerrar su laboratorio, pero siguió funcionando

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención del empresario Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, señalado como responsable de la producción y distribución de un lote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 pacientes en hospitales y clínicas de varias provincias argentinas.

La medida, solicitada por el abogado querellante Carlos Nayi en representación de cinco familias de víctimas, se fundamenta en los resultados del Cuerpo Médico Forense, que establecieron un "nexo concausal" entre el opioide adulterado y los fallecimientos.