Fentanilo contaminado: ordenaron la detención de Ariel García Furfaro
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de Ariel García Furfaro, empresario al frente del laboratorio HLB Pharma, en el marco de la investigación por la distribución de fentanilo adulterado.
20/08/2025 | 20:28Redacción Cadena 3
FOTO: Furfaro admitió que en noviembre el gobierno quiso cerrar su laboratorio, pero siguió funcionando
FOTO: Procesaron a García Furfaro por supuesto contrabando agravado de mercadería
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención del empresario Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, señalado como responsable de la producción y distribución de un lote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 pacientes en hospitales y clínicas de varias provincias argentinas.
La medida, solicitada por el abogado querellante Carlos Nayi en representación de cinco familias de víctimas, se fundamenta en los resultados del Cuerpo Médico Forense, que establecieron un "nexo concausal" entre el opioide adulterado y los fallecimientos.
Lectura rápida
¿Quién dispuso la detención del empresario? El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
¿Quién es el empresario detenido? Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma.
¿Qué causó la detención? La producción y distribución de un lote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 pacientes.
¿Quién solicitó la medida? El abogado querellante Carlos Nayi en representación de cinco familias de víctimas.
¿Qué establecieron los resultados del Cuerpo Médico Forense? Un "nexo concausal" entre el opioide adulterado y los fallecimientos.
[Fuente: Noticias Argentinas]