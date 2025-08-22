En vivo

Sociedad

Fentanilo: la mamá de Ariel García Furfaro fue liberada y hoy indagan al empresario

Este jueves comenzaron las indagatorias a los detenidos por la causa federal.

22/08/2025 | 09:17Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo: la mamá de Ariel García Furfaro fue liberada y hoy indagan al empresario

Nilda Furfaro, madre de Ariel, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., obtuvo la prisión domiciliaria luego de su declaración en la causa donde fue detenida por las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado. Además, hoy el empresario será indagado por el juez Ernesto Kreplak.

Este jueves comenzaron las indagatorias a los detenidos por la causa federal y en la audiencia a Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma, su defensa solicitó su excarcelación, motivo por el cual se le otorgó la prisión domiciliaria hasta que se defina si se le concede o no el pedido, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Esta misma medida también fue otorgada a uno de los técnicos que el miércoles por la noche fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Asimismo, a la espera de saber cuál es la resolución en estos dos casos, este viernes será el turno de Ariel García Furfaro en los Tribunales de La Plata, luego de haberse entregado en la alcaidía de Ezeiza.

Según se pudo saber, el empresario con ligaduras políticas en el kirchnerismo, y los demás involucrados afrontan una acusación que podría llevarlos a la cárcel hasta por 25 años.

Lectura rápida

¿Quién fue liberada?
La madre de Ariel García Furfaro, Nilda Furfaro, obtuvo prisión domiciliaria.

¿Qué sucedió en la indagatoria?
La defensa solicitó su excarcelación y fue concedida su prisión domiciliaria.

¿Quién es Ariel García Furfaro?
Es el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y hoy será indagado.

¿Cuál es la acusación?
Enfrentan una acusación por muertes relacionadas con el fentanilo contaminado.

¿Cuál es la posible pena?
Los involucrados podrían enfrentar hasta 25 años de cárcel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

