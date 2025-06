Fabbiani sobre los niños sancionados: “Gente de Central se saca fotos conmigo"

Cristian Fabbiani, director técnico de Newell’s Old Boys, se refirió a la polémica por una foto en la que se ve a seis niños de 9 años del club junto a Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central. En declaraciones a un medio radial, el “Ogro” apuntó contra sectores que, según él, buscan sacar rédito político del episodio en un año electoral.

“Estamos en una ciudad muy difícil, no es una ciudad normal”, expresó Fabbiani. “La foto es una foto. Yo entiendo que hay mucha pasión, pero no dejan de ser nenes. Mi hijo se quiere sacar fotos con todos los jugadores, incluso con Di María. ¿Cuál es el problema?”, se preguntó el entrenador.

Fabbiani destacó que la decisión de apartar momentáneamente a los chicos fue para protegerlos y no para castigarlos: “Lo único que se buscó fue que los chicos y sus padres no la pasen mal. Acá se los cuidó. Esto ya estaba resuelto hace más de 60 días, pero lo reviven por cuestiones políticas”, aseguró.

Por último, el DT fue enfático al remarcar que nunca le faltó el respeto a Central y que incluso hinchas del “Canalla” se han sacado fotos con él. “Esto no es fútbol, es política. Y como todo en este país, si no te gusta, tenés que expresarlo en las urnas. Pero no con los chicos”, sentenció.