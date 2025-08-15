Explosión en un taller de Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido grave

FOTO: Explotó una garrafa en taller de Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido grave.

Un siniestro laboral conmocionó este viernes al barrio de Fray Luis Beltrán cuando un compresor de aire explotó en un taller metalúrgico ubicado en Pueyrredón 130, dejando un saldo trágico: una persona fallecida y otra con graves heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 17:55, cuando vecinos alertaron a emergencias tras escuchar una fuerte detonación. Al arribar, efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron un escenario desolador: Matías Godoy (28) yacía sin vida en el lugar, mientras que Sebastián S. (35) presentaba múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanece en estado crítico.

Dotaciones de Bomberos Zapadores aseguraron el área y confirmaron que la explosión se originó en un compresor industrial en uso.

Las autoridades investigan si existían fallas en el equipo o falta de protocolos de seguridad. "Era un ruido ensordecedor, como si hubieran volado algo", describió un vecino que pidió reserva de su identidad.

El fiscal Lucente, a cargo, dispuso la intervención del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la presencia del médico policial. También se ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima fatal para avanzar en la investigación.