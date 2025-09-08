“Es todo falso”: desmienten rumores sobre el pasaporte y la ciudadanía italiana

En los últimos días circularon versiones que aseguraban que los ciudadanos italianos residentes en Argentina debían renovar de manera urgente sus documentos, bajo amenaza de perder derechos. Sin embargo, Franco Tirelli, Diputado italiano por el M.A.I.E. Sudamérica explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que esa información es falsa y que responde a intentos de generar incertidumbre para cobrar por trámites innecesarios.

Asimismo detalló que en Italia existe una disposición para reemplazar las cartas de identidad en papel por versiones electrónicas antes de agosto de 2026. No obstante, esa medida rige únicamente en territorio italiano y no afecta a los ciudadanos que residen en el extranjero. En los consulados, como el de Rosario, la carta de identidad que se emite ya es electrónica y su trámite es optativo. “Lo único válido para salir del país o ingresar a Europa es el pasaporte”, remarcó.

Tirelli también se refirió a otras confusiones frecuentes, como la inscripción en el AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Aclaró que los ciudadanos están habilitados a realizar trámites consulares aunque su registro en la comuna italiana de origen demore en completarse, ya que lo fundamental es estar inscripto en el consulado.

En cuanto a los recientes fallos de la Corte Suprema italiana sobre ciudadanía, sostuvo que no modifican el esquema vigente en los consulados. Los trámites continúan rigiéndose por la actual ley, que establece la transmisión hasta abuelos o padres italianos directos. El fallo resolvió un caso de la normativa anterior y podría dar pautas para futuros debates de constitucionalidad, pero por el momento no implica cambios concretos.

De este modo, Tirelli buscó llevar tranquilidad a la comunidad ítalo-argentina. “Lo importante es informarse por canales oficiales y no dejarse engañar por quienes buscan aprovecharse del desconocimiento”, concluyó.



Entrevista de Alberto Lotuf.