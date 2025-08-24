En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Huracán

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ensenada: detuvieron a cuatro personas acusadas de incendiar una agencia de autos

El hecho ocurrió en 122 y 47 de la localidad de El Dique y los Bomberos lograron extinguir el fuego.

24/08/2025 | 12:31Redacción Cadena 3

FOTO: Ensenada: detuvieron a cuatro personas acusadas de incendiar una agencia de autos

Un violento episodio se registró en la madrugada del sábado en la localidad de El Dique, en Ensenada, donde una agencia de autos, ubicada en 122 y 47, fue incendiada de manera intencional.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 cuando los oficiales del Comando Patrullas Ensenada fueron alertados por la Comisaría Tercera, sobre un incendio en el citado lugar donde trabajaron los Bomberos Voluntarios de Ensenada, quienes lograron sofocar las llamas en su totalidad.

De acuerdo a las cámaras de Monitoreo Municipal, minutos antes se había registrado la llegada a la agencia de una camioneta Renault Oroch blanca con dominio AA803YN, del habitáculo trasero descendieron dos hombres que ingresaron al comercio y, al salir, se observó el inicio de un foco ígneo.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en 122 y 43, con cuatro ocupantes a bordo y los mismos fueron identificados como, Cristian Daniel Canteros (30), Alejandro Daniel Novosad (36),Leandro Xavier Ferrarazo (36) y Gisela Canteros (33).

Durante la requisa, los agentes hallaron varias prendas de vestir —un camperón negro, una campera gris, gorros y un pasamontañas— que coincidían con la descripción aportada por las cámaras.

Al verificar antecedentes, se comprobó que Novosad tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente en una causa por “robo calificado en grado de tentativa”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata.

Las cuatro personas fueron trasladadas a la Comisaría Tercera de Ensenada, quedando a disposición de la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, mientras que la víctima del ataque fue identificada como Alejandro Javier Rodríguez (49), quien es el propietario de la agencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Ensenada? Un incendio intencional se produjo en una agencia de autos.

¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro personas, identificadas como Cristian Daniel Canteros, Alejandro Daniel Novosad, Leandro Xavier Ferrarazo y Gisela Canteros.

¿Cuándo sucedió el hecho? Ocurrió en la madrugada del sábado, cerca de las 00:30.

¿Dónde sucedió el incendio? En 122 y 47, en la localidad de El Dique, Ensenada.

¿Por qué fueron detenidos? Fueron encontrados con prendas que coincidían con la descripción de los sospechosos tras el incendio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho