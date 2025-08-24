Ensenada: detuvieron a cuatro personas acusadas de incendiar una agencia de autos

Un violento episodio se registró en la madrugada del sábado en la localidad de El Dique, en Ensenada, donde una agencia de autos, ubicada en 122 y 47, fue incendiada de manera intencional.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 cuando los oficiales del Comando Patrullas Ensenada fueron alertados por la Comisaría Tercera, sobre un incendio en el citado lugar donde trabajaron los Bomberos Voluntarios de Ensenada, quienes lograron sofocar las llamas en su totalidad.

De acuerdo a las cámaras de Monitoreo Municipal, minutos antes se había registrado la llegada a la agencia de una camioneta Renault Oroch blanca con dominio AA803YN, del habitáculo trasero descendieron dos hombres que ingresaron al comercio y, al salir, se observó el inicio de un foco ígneo.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en 122 y 43, con cuatro ocupantes a bordo y los mismos fueron identificados como, Cristian Daniel Canteros (30), Alejandro Daniel Novosad (36),Leandro Xavier Ferrarazo (36) y Gisela Canteros (33).

Durante la requisa, los agentes hallaron varias prendas de vestir —un camperón negro, una campera gris, gorros y un pasamontañas— que coincidían con la descripción aportada por las cámaras.

Al verificar antecedentes, se comprobó que Novosad tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente en una causa por “robo calificado en grado de tentativa”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata.

Las cuatro personas fueron trasladadas a la Comisaría Tercera de Ensenada, quedando a disposición de la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, mientras que la víctima del ataque fue identificada como Alejandro Javier Rodríguez (49), quien es el propietario de la agencia.