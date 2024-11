El recuerdo del papá de Lucio Dupuy: "Ojalá pase rápido para volver a verte"

El papá de Lucio Dupuy escribió en sus redes sociales en el día en que se cumplen tres años del estremecedor crimen del pequeño en La Pampa.

"Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz. Desde que no estás mi vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mi interior, un dolor que no duele en lo físico pero si en el alma, es como si me faltara un trozo de mi corazón", manifestó Christian Dupuy.

A través de su cuenta de Facebook, el hombre rememoró a su hijo: "Cada día te recuerdo con esa hermosa sonrisa pícara, con esos bellos ojos verdes y no puedo parar de pensar en todo lo que pudimos haber vivido juntos, cosas que siempre como papá soñé, espero vuelvas a visitarme en mis sueños para ver cuán grande estás".

La carta que publicó el papá de Lucio en sus redes. (Foto: Facebook/NA)

"Papito... Te amo como el primer día, y lo haré por el resto de mi vida. Y como siempre digo aunque suene egoísta 'ojalá la vida se me pase rápido, para volver a verte'. Te amo Lucio Abel Dupuy", cerró la carta.

Este martes 26 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su asesinato en manos de su madre Magdalena Espósito Valenti y por su pareja Abigail Páez en 2021.

A tres años de aquella noche en la que se confirmó su fallecimiento, el país todavía reclama justicia y sus familiares piden que se cumpla con la Ley Lucio en todos los ámbitos.

