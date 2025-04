El jugador Tissera reconoció el vínculo con los que "apretaron" al empresario

Por Juan Federico

El delantero de Huracán de Parque Patricios, Matías Tissera, continuará preso en la cárcel de Bouwer. Al menos, hasta que el próximo lunes se reanude la actividad judicial y su abogado defensor, Alfonso Allende Posse, pueda insistir con el pedido de excarcelación.

El goleador permanece detenido desde el pasado martes 1° de este mes, cuando estaba por viajar junto a sus compañeros hacia Brasil para disputar un partido por la Copa Sudamericana. En ese momento, fue retenido por Migraciones, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, ya que pesaba un pedido de captura en su contra. Días después, fue enviado a la provincia de Córdoba y quedó alojado en el pabellón E del Módulo MD1 de la cárcel de Bouwer.

El caso, que fue revelado por Cadena 3, indica que Tissera habría mandado a un grupo de personas a "apretar" a un empresario cordobés que no le habría cumplido con la construcción de una casa prefabricada, trabajo por el cual el futbolista ya le había adelantado 10 mil dólares.

A fines de octubre del año pasado, Florencio Ferrara, titular de la desarrollista Vilahouse, denunció que siete personas lo habían encerrado junto a su mujer y su pequeña hija cuando circulaban por barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.

Relató en la unidad judicial que lo rodearon con tres vehículos, de los que bajaron los matones y que lo pusieron al teléfono con el propio Tissera. Para generar la redada, dijo, una supuesta clienta lo había convocado en ese lugar.

Si bien en un principio trascendió que los maleantes habían estado armados, en la acusación no se hace mención a pistolas.

La causa primero llegó a la detención de dos sospechosos: Luis Suárez y su sobrina Denise Oriana Páez.

Pero la fiscal Silvana Fernández avanzó durante el último verano. Si Suárez y Páez "apretaron" al empresario, ¿quién se iba a beneficiar?

Suárez es un personaje por demás llamativo en toda esta historia. Oriundo de Rojas, al igual que Tissera, hace un par de años que se instaló en Córdoba. En su ciudad natal varias veces lo habían señalado por tener vínculos con el narcotráfico, algo que también se corrobora en su prontuario.

Se mudó a una amplia casa con pileta en Tanti, cerca de Villa Carlos Paz, donde se presentaba como un supuesto jardinero. Allí fue allanado y detenido también en diciembre.

En su teléfono se encontró un asiduo contacto con Tissera. Fue así que la investigación terminó por atar estos cabos: el futbolista le habría encargado a su amigo Suárez (vinculado al delito) que "apretara" al empresario, según se desprende de la acusación.

En el mismo expediente aparece un dato revelador: cuando Ferrara estaba rodeado por las siete personas, una de ellas le pasó un teléfono para que hablara, en ese mismo momento, con Tissera. Allí, el jugador le exigió que le devolviera el dinero y que además le diera otra suma similar en cuotas. Por eso se lo acusa de "intento de extorsión".

Este martes, a Tissera le tocó el turno de la declaración indagatoria. Fue en ese momento que junto a su abogado pudieron escuchar por primera vez la acusación.

En su descargo, Tissera dijo que Ferrara no le había cumplido con lo prometido en el contrato y que luego de varias dilaciones, ya a finales de 2024 dejó de atenderle el teléfono. Fue entonces que buscó contactos en Córdoba para que fuera a hablar con el empresario, según dijo, ya que él aún jugaba en Bulgaria (volvió a la Argentina en diciembre).

Primero, buscó a un amigo que vive en La Carlota, que por la distancia le contestó que no podía encargarse. Luego, dijo que se acordó que Suárez, un antiguo vecino de Rojas, se había mudado a Córdoba. En su descargo agregó que no tenía el teléfono de él, por lo que llegó a través de la mujer de Suárez. El dato no es sólo de contexto: buscó demostrar que no tenía un trato asiduo con una persona cuyos antecedentes no lo ayudan mucho en toda esta historia.

Ante la fiscalía, Tissera reconoció que le pidió a Suárez que "hablara" con el empresario y que ahora se daba cuenta que no había sido la mejor idea. Agregó que él ya se había dado cuenta por los grupos de internet que Ferrara era un incumplidor y que sólo buscaba que le devolviera lo suyo.

En diciembre, cuando el empresario se presentó en concurso de acreedores, Tissera se presentó como uno de ellos.

En los registros de Tribunales figuran más de 10 denuncias penales que diferentes particulares han ido presentando contra Ferrara en los últimos cuatro años por los incumplimientos en las entregas de las casas prefabricadas, aunque por ahora no se conoce que la Justicia haya avanzado en alguna imputación al respecto.

Tissera agregó que le pidió que le devolviera los 10 mil dólares y que le dieran otros cinco mil dólares (y no 10 mil cómo figura en la acusación) porque él ya había invertido ese dinero en preparar el terreno. De esta manera, buscó desligarse del delito de "extorsión", que implica exigir una suma de dinero o una acción a alguien bajo la amenaza de hacerle un daño. "Yo sólo quería recuperar lo mío", insistió.

Hasta ahora, Tissera no sólo que no recuperó el dinero invertido, sino que hace dos semanas que permanece detenido. Además, el empresario Ferrara le inició una doble demanda: penal y civil.