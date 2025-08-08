En vivo

En vivo

Rosario

En vivo

En vivo

En vivo

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Instituto Cultura Contemporánea amplía su oferta educativa de formación

Con más de 50 propuestas formativas, la institución se consolida como referente en formación cultural, diversificando su plan académico en cuatro áreas especializadas.  

08/08/2025 | 20:53Redacción Cadena 3

FOTO: El Instituto Cultura Contemporánea amplía su oferta educativa de formación

El Instituto Cultura Contemporánea (ICC) anuncia una significativa expansión de su propuesta educativa para el segundo semestre, consolidándose como un pilar en la formación cultural y del entretenimiento.

Con un enfoque inclusivo y un programa de becas que fomenta la accesibilidad, el ICC ha experimentado un crecimiento sostenido, estructurando su oferta académica en cuatro áreas clave: Estudios del Espectáculo, Arte, Cultura y Comunicación, Gastronomía y Turismo, y Desarrollo Audiovisual

Con más de 50 opciones de capacitación, el instituto se posiciona como un espacio integral para profesionales y estudiantes que buscan especializarse en el sector cultural.

Cada área combina teoría y práctica, adaptándose a las tendencias y demandas del mercado contemporáneo, y está diseñada tanto para quienes inician su carrera como para aquellos que desean actualizar sus conocimientos.

Esta diversificación refuerza el compromiso del ICC con la generación de conocimiento especializado y su rol como referente en la formación cultural.

Lectura rápida

¿Qué anunció el ICC? Una significativa expansión de su propuesta educativa para el segundo semestre.

¿Quién es el ICC? El Instituto Cultura Contemporánea, un pilar en la formación cultural y del entretenimiento.

¿Cuándo se llevará a cabo la expansión? Para el segundo semestre del año.

¿Dónde se estructura su oferta académica? En cuatro áreas clave: Estudios del Espectáculo, Arte, Cultura y Comunicación, Gastronomía y Turismo, y Desarrollo Audiovisual.

¿Por qué es relevante esta expansión? Refuerza el compromiso del ICC con la generación de conocimiento especializado y su rol en la formación cultural.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho