El Instituto Cultura Contemporánea amplía su oferta educativa de formación
Con más de 50 propuestas formativas, la institución se consolida como referente en formación cultural, diversificando su plan académico en cuatro áreas especializadas.
08/08/2025 | 20:53Redacción Cadena 3
El Instituto Cultura Contemporánea (ICC) anuncia una significativa expansión de su propuesta educativa para el segundo semestre, consolidándose como un pilar en la formación cultural y del entretenimiento.
Con un enfoque inclusivo y un programa de becas que fomenta la accesibilidad, el ICC ha experimentado un crecimiento sostenido, estructurando su oferta académica en cuatro áreas clave: Estudios del Espectáculo, Arte, Cultura y Comunicación, Gastronomía y Turismo, y Desarrollo Audiovisual.
Con más de 50 opciones de capacitación, el instituto se posiciona como un espacio integral para profesionales y estudiantes que buscan especializarse en el sector cultural.
Cada área combina teoría y práctica, adaptándose a las tendencias y demandas del mercado contemporáneo, y está diseñada tanto para quienes inician su carrera como para aquellos que desean actualizar sus conocimientos.
Esta diversificación refuerza el compromiso del ICC con la generación de conocimiento especializado y su rol como referente en la formación cultural.
