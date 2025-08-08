El hijo de Esteban Alvarado reclama una quinta decomisada y Provincia se niega

El Gobierno de Santa Fe anunció que enfrentará en la Justicia el reclamo de Santino Alvarado, hijo del narcotraficante condenado Esteban Alvarado, quien exige la restitución de una quinta de cuatro hectáreas ubicada en el paraje “Los Muchachos” de Piñero. El inmueble fue decomisado por la Justicia provincial al considerarlo un instrumento utilizado para cometer delitos.

La demanda fue presentada ante el Juzgado de Circuito de la 2ª nominación de Rosario y notificada este jueves al Ejecutivo. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la Fiscalía de Estado trabajará para impedir la devolución del bien, cuya incautación fue ratificada por la Corte Suprema de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cococcioni sostuvo que la política de decomiso es clave para desmantelar económicamente a las organizaciones criminales. “De nada sirve detener a personas si luego pueden seguir disfrutando de los bienes obtenidos por delitos”, afirmó.

El funcionario recordó que en el caso de la quinta de Piñero, “no menos de quince magistrados” avalaron el decomiso, respaldado por el Código Procesal Penal y las leyes que regulan la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la propiedad integra un lote de seis inmuebles incautados al clan Alvarado desde 2022, cuya posesión fue tomada por la Provincia en mayo de este año. Algunos ya fueron subastados, otros están en custodia estatal y varios fueron asignados a instituciones de bien común.

“Cada vez que avanzamos sobre el patrimonio de las organizaciones criminales se nota la resistencia. Eso nos confirma que vamos por el camino correcto”, concluyó Escauriza.