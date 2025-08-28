FOTO: El Garrahan se unió a artistas en defensa del hospital tras los ataques recibidos

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a todos los sectores del equipo de salud de la institución, comenzó este jueves un paro de 24 horas, desde las 7 de la mañana, y realizó actividades “a puertas abiertas” con artistas y escritores que les brindaron su apoyo: “El ataque al Hospital nos parece inconcebible cuando es un orgullo nacional”, indicaron.

En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaria general y licenciada en nutrición infantil, Norma Lezana, manifestó que “es cruel e infame” las declaraciones que realizaron desde el Gobierno Nacional respecto al Garrahan.

“No hay un solo funcionario que, hasta el día de hoy, haya salido a defendernos. No puede ser que desde 2017 no tenemos informe del presupuesto. Hay 400 contratados que, en este momento, deberían haber pasado a planta permanente y continúan con contratos cada tres meses. Eso descuartiza los equipos de salud y si en el Hospital Garrahan no hay equipo, no se puede dar respuesta”, indicó.

En la misma línea, manifestó que “hay abandono” por parte del Consejo de Administración y de la Dirección Médica sobre lo que está ocurriendo en la práctica “con los niños, niñas y adolescentes que tienen enfermedades complejas” y que necesitan “precisión en el diagnóstico, atención urgente”: “Hay un equipo de salud que ha hecho historia en estos 38 años y que necesita seguir trabajando de manera compacta. En este momento, en todos lados falta gente”, añadieron.

Por otra parte, los escritores que participaron hoy en una de las actividades de la iniciativa “a puertas abiertas” manifestaron que la pelea que está dando el Garrahan “se está transformando en una épica, en un modelo de cómo luchar”.

“Venimos de un paso importantísimo porque se aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica, pero la lucha no termina acá porque si el Presidente veta la ley, nos vamos a movilizar desde Jujuy a Tierra del Fuego porque no vamos a aceptar una medida autoritaria”, concluyó Lezana.