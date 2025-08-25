El Garrahan no se veta: el hospital pediátrico celebra 38 años de compromiso

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto al equipo de salud y familiares de pacientes, celebraron su cumpleaños Nº38 y aseguraron porque la institución pediátrica "no se veta".

A través de un mensaje público, transmitido por una conferencia de prensa sobre la calle Combate de los Pozos, remarcaron que "dieron un paso importante" con la aprobación de la Emergencia Pediátrica en el Congreso: "No fue magia, fue nuestra lucha incansable y un trabajo en equipo", señalaron.

"Fue clave el apoyo social y el respaldo incansable de familiares que también son parte de este merecido festejo. Ahora, tenemos que seguir más juntos que nunca y exigir la inmediata implementación de la Ley para decir bien fuerte 'el Garrahan se cuida y se abraza' y que, fundamentalmente, no se veta", manifestaron.

En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaría del gremio y licenciada en Nutrición Infantil, Norma Lezana, aseguró que, esta vez, el problema "no sólo era un reclamo salarial, gremial o económico", sino una lucha contra "un plan de vaciamiento y destrucción" por parte del Gobierno Nacional.

"Quiero rescatar algo que nos distingue desde el primero momento, desde la primera historia clínico y es que formamos equipos. Porque el hospital surgió con una misión que era dar respuesta a las enfermedades más complejas que hasta ese momento no tenían solución en nuestro país. Las nutricionistas, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos que especializarnos en determinadas casos y eso lleva tiempo. Siempre el centro fueron los niños y las familias. Les pedimos a los diputados que si el presidente Javier Milei la veta, que insistan porque el Garrahan es una causa nacional y está por sobre lo político partidario," señaló Lezana.

Asimismo, destacó que, si desde el Poder Ejecutivo Nacional deciden vetar la Ley de Emergencia Pediátrica, debería haber una movilización desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, porque es algo transversal.

La semana pasada, APyT celebró la aprobación de la Emergencia en Salud Pediátrica, "que recibió un espaldarazo muy superior a los dos tercios" en el Senado Nacional y que se logró gracias "a la agenda prioritaria" que vienen instalando desde el año pasado.

"En todo el país, hubo un apoyo increíble y emocionante de los familiares de los pacientes y, obviamente, con una solidaridad social histórica, increíble, nunca vista. Esa fortaleza y la cohesión del equipo de salud en nuestro hospital, sin importar si uno es enfermero, médico, bioquímico, administrativo, técnico, camillero o la tarea que le toque. Con plena conciencia y corazón, nos juramentamos defender nuestro hospital y el de los chicos hasta el final," indicó Lezana.

Para cerrar, sostuvo que la aprobación de esta ley "es un premio a ese esfuerzo común, unitario, de construcción de consenso y unidad transversal," que les otorga una "potencia imparable" y una fuerte unión de lucha: "Estamos felices y ahora imaginamos distintos escenarios", concluyó.