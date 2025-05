El estremecedor video de Adrián Seltzer antes de la masacre en Villa Crespo

Mientras avanza la investigación por la masacre en Villa Crespo, donde una mujer y dos menores fueron asesinados, un video grabado por Bernardo Adrián Seltzer, genera conmoción por su contenido: en él, se refería a su familia como “el bien más preciado” y afirmaba que no la quería perder.

El video forma parte de un registro audiovisual vinculado a una charla motivacional o presentación empresarial, en la que Seltzer hablaba ante cámara sobre sus valores personales y decisiones de vida. Era experto en el mercado de granos, había disertado en el Congreso Argentina Supermercado del Mundo en 2017.

Las imágenes, que se viralizaron tras el hecho, contrastan drásticamente con el desenlace trágico que tuvo lugar este miércoles en Aguirre 295, donde Seltzer habría asesinado a su esposa Laura Fernanda Leguizamón (51) y a sus hijos Ian (15) e Ivo (13), antes de quitarse la vida.

En el video, Seltzer sostiene: “Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”.

Y agrega, con tono firme: “No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

La investigación

La empleada doméstica de la familia fue quien halló los cuerpos, tras ingresar con su llave. No había signos de violencia en la puerta.

Bernardo Adrián Seltzer fue hallado con un cuchillo ensangrentado, pero su esposa Laura Leguizamón sería la autora de los crímenes antes de quitarse la vida.

El caso es investigado por la fiscalía de turno, mientras los cuerpos fueron derivados a la Morgue Judicial para realizar las autopsias correspondientes. La escena fue preservada por Policía Científica.

La comunidad judía porteña expresó su pesar por el hecho y acompaña a familiares y allegados en medio de la conmoción que generó la tragedia.