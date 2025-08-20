En vivo

Sociedad

El Coloquio Industrial de Córdoba se proyecta al país en el Día de la Industria

Será el martes 2 de septiembre de 12 a 19 en el Centro de Convenciones Córdoba. 

20/08/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Llega una nueva edición del Coloquio Industrial Córdoba

El próximo martes 2 de septiembre, el Centro de Convenciones Córdoba será sede del 17° Coloquio Industrial, bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que este año adquiere carácter nacional al celebrar en su marco el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Durante la jornada, que comienza a las 12 hasta las 19, también se entregarán los Premios Día de la Industria, reconociendo a empresas y referentes que impulsan el desarrollo productivo del país.

Con la participación de más de 700 empresarios y empresarias, autoridades gubernamentales, referentes académicos y líderes del sector, el Coloquio se consolida como un espacio clave para el diálogo, la reflexión y la construcción de una visión compartida sobre el futuro industrial argentino.

La agenda de este año volverá a reunir a destacados especialistas que abordarán temas políticos, económicos, productivos y de coyuntura internacional. 

Además, contará con la presencia de autoridades del sector público: Martín Llaryora, Gobernador de la Provincia de Córdoba; palabras de Daniel Passerini, Intendente de la Ciudad de Córdoba; y representantes del Gobierno nacional.

Entre los disertantes se destacan: Marisa Bircher, ex Secretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Biglobal, quien analizará el escenario de las negociaciones internacionales; Diego Coatz, Director Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que expondrá sobre políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo; Esteban Domecq, economista y fundador de Invecq Consulting SA, que brindará su visión sobre cómo lograr una economía simple, objetiva y previsible; y José del Río, Secretario General de Redacción de La Nación y periodista especializado en economía y política, que analizará el rumbo del plan económico del Gobierno nacional.

Asimismo, el programa incluirá un panel de debate con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, quienes dialogarán sobre los desafíos y oportunidades para potenciar la producción y la competitividad del país.

También estarán presentes Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto | Mercedes-Benz, quien compartirá la mirada empresarial hacia el mundo que viene, y Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y sociedad y Director de Desarrollo Corporativo de Maytronics, quien explorará el impacto de la inteligencia artificial en la industria.

Con un programa que combina conferencias de primer nivel y oportunidades de networking, el evento ratifica el compromiso del sector privado y público para impulsar el crecimiento económico y la innovación en Argentina.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? El 17° Coloquio Industrial en el Centro de Convenciones Córdoba.

¿Quiénes participan en el coloquio? Más de 700 empresarios, autoridades gubernamentales y disertantes destacados.

¿Cuándo se realizará? El 2 de septiembre, de 12 a 19 horas.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Centro de Convenciones Córdoba.

¿Por qué es importante el coloquio? Es un espacio clave para el diálogo sobre el futuro industrial argentino y la entrega de los Premios Día de la Industria.

