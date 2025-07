El calvario de un padre por una falsa denuncia: "Soy el diablo y te quitaré a tu hija"

Néstor Adrián Santiago, el hombre que fue denunciado falsamente por abusar sexualmente a su hija y resultó sobreseído, afirmó que vivió "cuatro años devastadores" y lamentó: "Hace tres años y medio que no la veo".

En diálogo con Cristina sin vueltas, el programa que conduce la periodista Cristina Pérez por Radio Rivadavia, Santiago recordó: "Yo me divorcio y al año entablo una nueva relación con una chica, quien es acosada por la madre de mi hija".

La víctima de la falsa denuncia resaltó que su ex mujer se contactó con el ex marido -un letrado penalista de La Plata- de su actual pareja, que lo amenazó por Facebook Messenger al señalarle: "Yo no soy el abogado del diablo, soy el diablo y te voy a quitar a tu hija".

El hombre consignó que a los pocos días se radicó la demanda por violación contra su hija en la Justicia, que fue desestimada por el Juzgado de Familia, pero los denunciantes volvieron a presentar un descargo por el mismo delito en perjuicio de su hijastra (la descendiente de su actual novia), que ya era mayor de edad.

"Tengo un bozal que no me permite nombrar a mi hija, no puedo subir fotos a las redes sociales y me denegaron el derecho del recuerdo", agregó.

En este sentido, resaltó que hace tres años y medio que no ve a su hija biológica, quien fue manipulada por su madre, Piana Barbarella, que promovió la falsa denuncia: "Creyó en lo que le contó la madre, ahora tiene 12 años".

"Yo tenía una vida social hermosa, dejé de salir a la calle porque tenía vergüenza", lamentó Néstor sobre la situación que sufrió durante "cuatro años devastadores" y tiene el objetivo lograr la revinculación porque "no quiere seguir en guerra".

La Justicia determinó que el caso carecía de pruebas y fue motivada por el interés de alejar a Néstor Adrián Santiago de la niña.