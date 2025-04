El Arzobispo de Buenos Aires no viajará a Roma para "estar con su comunidad"

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tomó la decisión de no viajar para despedir al Papa Francisco y, en cambio, priorizará su presencia con el pueblo y los curas que lamentan su muerte. En diálogo con Radio Rivadavia, García Cuerva compartió que muchos de los sacerdotes que conoce fueron formados por Jorge Bergoglio y están atravesando un profundo dolor por su desaparición.

García Cuerva enfatizó: "Como Arzobispo de Buenos Aires, pensé que debía estar al lado del pueblo y de los curas. Muchos han sido formados por él y están muy tristes por esta situación. Reflexioné sobre esto y decidí que debía quedarme con los hijos de Bergoglio. Además, conociéndolo como lo conozco, me hubiese dicho: 'No vengas, no gastes plata'."

En otro orden de ideas, el Arzobispo indicó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está evaluando la posibilidad de renombrar la estación Catedral de la Línea D del subte con el nombre de Papa Francisco. También se contempla la idea de modificar el nombre del sector que rinde homenaje a Jorge Bergoglio en el Museo de la Catedral Metropolitana.

Finalmente, invitó a la misa que se llevará a cabo el próximo sábado a las 10 de la mañana en la Catedral de Buenos Aires, donde después se realizarán dos caravanas: la primera alrededor de Plaza de Mayo, "para abrazar" simbólicamente a Francisco, y la segunda acompañando a los curas de barrios y villas a lugares necesitados.

"Vamos a ir abrazando los lugares por los que Francisco siempre tuvo predilección", concluyó García Cuerva.