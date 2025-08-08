El abogado de Prandi pide 50 años de prisión en la causa de Contardi por violencia de género y abuso sexual
Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.
08/08/2025 | 11:19Redacción Cadena 3
FOTO: El abogado de Prandi pide 50 años de prisión en la causa de Contardi por violencia de género y abuso sexual
El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género en el tribunal de Campana, donde se encuentran declarando en este momento.
Previamente, el Fiscal había pedido 20 años para Contardi, pero la querella redobló la apuesta y salió a defender a Prandi por los episodios sufridos en el 2020 y subrayaron que Julieta Prandi "no mintió".
La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.
Este viernes hablaran todos los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.
Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.
Lectura rápida
¿Qué solicitó el abogado de Prandi? El abogado solicitó 50 años de prisión para Claudio Contardi.
¿Quién es el fiscal en este caso? El fiscal solicitó previamente 20 años de prisión para Contardi.
¿Qué episodios se mencionan en el caso? Se mencionan episodios de abuso sexual y violencia de género sufridos por Julieta Prandi en 2020.
¿Cuándo se escucharán los alegatos? Todos los alegatos se escucharon el viernes y podría haber un veredicto.
¿Qué seguirá en el juicio? Ahora se escuchará la defensa de Claudio Contardi.
[Fuente: Noticias Argentinas]