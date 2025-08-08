FOTO: El abogado de Prandi pide 50 años de prisión en la causa de Contardi por violencia de género y abuso sexual

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género en el tribunal de Campana, donde se encuentran declarando en este momento.

Previamente, el Fiscal había pedido 20 años para Contardi, pero la querella redobló la apuesta y salió a defender a Prandi por los episodios sufridos en el 2020 y subrayaron que Julieta Prandi "no mintió".

La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.

Este viernes hablaran todos los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.

Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.