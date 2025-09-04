Dos personas heridas tras voraz incendio en su vivienda en Villa El Libertador
Se trata de un hombre de 71 años y su hija de 48. Ambos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias. Las causas se investigan.
04/09/2025 | 19:56Redacción Cadena 3
FOTO: Dos personas heridas tras voraz incendio en su vivienda en Villa El Libertador
Un incendio se desató en la siesta de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Congreso al 5800, en el barrio Villa El Libertador de Córdoba capital. Como consecuencia, un hombre de 71 años y su hija de 48 resultaron heridos.
El hombre sufrió quemaduras en el brazo izquierdo, mientras que la mujer presentó quemaduras en brazos, rostro y cuello. Ambos fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias, donde permanecen internados en observación.
/Inicio Código Embebido/
Santa Fe. Voraz incendio en Totoras: tras agravarse por combustible, controlado el fuego
El siniestro ocurrió en el sur de la provincia de Santa Fe. El fuego afectó viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus residentes. No hubo muertos ni heridos.
/Fin Código Embebido/
Personal de la Dirección de Bomberos trabajó intensamente para extinguir las llamas que afectaron el inmueble donde residían los damnificados. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un incendio se desató en una vivienda en Córdoba.
¿Quiénes resultaron heridos? Un hombre de 71 años y su hija de 48.
¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió en la siesta de este jueves.
¿Dónde tuvo lugar? En la calle Congreso al 5800, en el barrio Villa El Libertador.
¿Cómo están los heridos? Ambos fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias y permanecen internados en observación.