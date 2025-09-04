FOTO: Dos personas heridas tras voraz incendio en su vivienda en Villa El Libertador

Un incendio se desató en la siesta de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Congreso al 5800, en el barrio Villa El Libertador de Córdoba capital. Como consecuencia, un hombre de 71 años y su hija de 48 resultaron heridos.

El hombre sufrió quemaduras en el brazo izquierdo, mientras que la mujer presentó quemaduras en brazos, rostro y cuello. Ambos fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias, donde permanecen internados en observación.

Personal de la Dirección de Bomberos trabajó intensamente para extinguir las llamas que afectaron el inmueble donde residían los damnificados. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.