Sociedad

Dos choques y corte de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires

Uno de camiones ocurrió en la zona del kilómetro 285 y mano a la ciudad la circulación vehicular está cortada por derrame de harina. Hay desvíos por colectora y Villa Gobernador Gálvez. Además, un auto chocó en la mano que va hacia CABA, pero la circulación de vehículos está habilitada.

22/08/2025 | 08:40Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Uno de los camiones que chocó llevaba harina.

FOTO: Un automóvil quedó en el medio de la autopista, mano a Buenos Aires.

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires generó complicaciones en el tránsito, especialmente en el ingreso a Rosario. El choque, ocurrido en el kilómetro 285 pasadas las 2 de este viernes, involucró a dos camiones, uno de ellos de Córdoba y el otro de Venado Tuerto. Uno de los camioneros ha sufrido múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

Además, un Gold Trend chocó cerca de la misma altura, pero en la mano a CABA, aunque esa traza tiene tránsito liberado.

El siniestro entre camiones y el corte se produjeron en el kilómetro 285. Allí se congestionó completamente el tránsito, dificultando el acceso a Rosario. Agentes viales trabajaron en desvíos en la zona.

Los conductores deben optar por dos rutas alternativas: la colectora hacia el ingreso de Rosario o una ruta interna que lleva a Villa Gobernador Gálvez, que luego conecta con la ciudad.

FOTO: Hay desvíos en la autopista Rosario-Buenos Aires.

El asfalto quedó en mal estado debido al contenido derramado de los camiones. Uno de los camiones llevaba harina. La falta de luz en la zona complicó aún más las labores de limpieza, lo que podría extender el tiempo de recuperación de la autopista.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista? Un accidente involucró a dos camiones, generando complicaciones en el tránsito hacia Rosario.

¿Quiénes fueron los involucrados? Dos camiones, uno de Córdoba y otro de Venado Tuerto, y un camionero que fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el kilómetro 285 de la autopista Rosario-Buenos Aires.

¿Dónde se generaron las complicaciones? Las complicaciones se produjeron en el acceso a Rosario, congestionando el tránsito.

¿Cómo se están manejando las consecuencias? Se implementaron desvíos y se trabaja en la limpieza del asfalto dañado por el contenido derramado de los camiones.

