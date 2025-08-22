Dos choques y corte de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires

FOTO: Un automóvil quedó en el medio de la autopista, mano a Buenos Aires.

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires generó complicaciones en el tránsito, especialmente en el ingreso a Rosario. El choque, ocurrido en el kilómetro 285 pasadas las 2 de este viernes, involucró a dos camiones, uno de ellos de Córdoba y el otro de Venado Tuerto. Uno de los camioneros ha sufrido múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

Además, un Gold Trend chocó cerca de la misma altura, pero en la mano a CABA, aunque esa traza tiene tránsito liberado.

El siniestro entre camiones y el corte se produjeron en el kilómetro 285. Allí se congestionó completamente el tránsito, dificultando el acceso a Rosario. Agentes viales trabajaron en desvíos en la zona.

ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires, km 285 #VillagobernadorGálvez, mano a #Rosario: corte total de tránsito por siniestro entre dos camiones. Desvío en el km 284 hacia ruta 9 vieja y Av. San Martín. Respetar indicaciones, de ser posible evitar la zona. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 22, 2025

Los conductores deben optar por dos rutas alternativas: la colectora hacia el ingreso de Rosario o una ruta interna que lleva a Villa Gobernador Gálvez, que luego conecta con la ciudad.

FOTO: Hay desvíos en la autopista Rosario-Buenos Aires.

El asfalto quedó en mal estado debido al contenido derramado de los camiones. Uno de los camiones llevaba harina. La falta de luz en la zona complicó aún más las labores de limpieza, lo que podría extender el tiempo de recuperación de la autopista.

Informe de Fernando Carrafiello.