En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Domingo con sol en Rosario: máxima de 18°C y mínima de 4°C

El SMN prevé cielo algo nublado por la mañana, despejado en la tarde y con nubosidad hacia la noche, sin lluvias y con vientos leves.

10/08/2025 | 09:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Pasaje Juramento con el Monumento a la Bandera de fondo.

Este domingo 10 de agosto de 2025 Rosario tendrá una jornada estable según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 4°C en horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con marcas cercanas a los 4°C y vientos leves del sector sur, entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, el pronóstico anticipa cielo despejado y ascenso térmico hasta los 18°C. Los vientos soplarán del sur y sudeste con velocidades que podrían ubicarse entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, se prevé un aumento de la nubosidad, con una temperatura que rondará los 10°C y vientos nuevamente más suaves, entre 7 y 12 km/h.

El informe del SMN indica que las condiciones se mantendrán sin cambios significativos en la región, por lo que la próxima semana comenzaría con temperaturas similares y sin probabilidad de lluvias inmediatas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho