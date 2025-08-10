Domingo con sol en Rosario: máxima de 18°C y mínima de 4°C

FOTO: El Pasaje Juramento con el Monumento a la Bandera de fondo.

Este domingo 10 de agosto de 2025 Rosario tendrá una jornada estable según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 4°C en horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con marcas cercanas a los 4°C y vientos leves del sector sur, entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, el pronóstico anticipa cielo despejado y ascenso térmico hasta los 18°C. Los vientos soplarán del sur y sudeste con velocidades que podrían ubicarse entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, se prevé un aumento de la nubosidad, con una temperatura que rondará los 10°C y vientos nuevamente más suaves, entre 7 y 12 km/h.

El informe del SMN indica que las condiciones se mantendrán sin cambios significativos en la región, por lo que la próxima semana comenzaría con temperaturas similares y sin probabilidad de lluvias inmediatas.