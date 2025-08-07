Docentes universitarios de todo el país convocan a una semana de paro
La medida, impulsada por las federaciones docente se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto.
07/08/2025 | 21:16Redacción Cadena 3
FOTO: Paro docente universitario. (Archivo)
Adiuc ratifica la convocatoria a una semana de paro docente a nivel universitario.
La medida, que es impulsada a nivel nacional por las federaciones docentes, se llevará a cabo desde el once al quince de agosto.
Además, se convoca a una jornada de debate para orientar la acción colectiva por la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
Será un encuentro abierto a todos los sectores de la comunidad universitaria, en la sede de ADIUC, el miércoles 13/8 de 15 a 19, sin inscripción previa.
Qué exigen los docentes universitarios:
- Recuperación de los salarios
- Actualización del presupuesto universitario
- Incremento de las becas estudiantiles
- Presupuesto para el sistema científico
