En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Indep. Rivadavia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Docentes universitarios de todo el país convocan a una semana de paro

La medida, impulsada por las federaciones docente se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto.

07/08/2025 | 21:16Redacción Cadena 3

FOTO: Paro docente universitario. (Archivo)

Adiuc ratifica la convocatoria a una semana de paro docente a nivel universitario.

La medida, que es impulsada a nivel nacional por las federaciones docentes, se llevará a cabo desde el once al quince de agosto.

Además, se convoca a una jornada de debate para orientar la acción colectiva por la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Será un encuentro abierto a todos los sectores de la comunidad universitaria, en la sede de ADIUC, el miércoles 13/8 de 15 a 19, sin inscripción previa.

Qué exigen los docentes universitarios:

Recuperación de los salarios

- Actualización del presupuesto universitario

- Incremento de las becas estudiantiles

- Presupuesto para el sistema científico

Lectura rápida

¿Qué se convoca? Una semana de paro docente a nivel universitario.

¿Quién impulsa la medida? Las federaciones docentes a nivel nacional.

¿Cuándo se llevará a cabo? Desde el once al quince de agosto.

¿Dónde se realizará el encuentro de debate? En la sede de ADIUC, el miércoles 13/8.

¿Qué exigen los docentes? Recuperación de salarios, actualización del presupuesto universitario, incremento de becas estudiantiles y presupuesto para el sistema científico.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho