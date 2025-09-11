En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Día del Maestro: por qué se conmemora este jueves 11 de septiembre

Se trata de una de las fechas claves para la educación en el país. En la nota, todos los detalles.

11/09/2025 | 00:49Redacción Cadena 3

FOTO: Día del Maestro: por qué se conmemora hoy jueves 11 de septiembre

Es jueves 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el "padre del aula" en Argentina y una figura fundamental en la educación latinoamericana.

Se lo considera un día para valorar la educación y la importancia de los docentes en la sociedad.

Día del Maestro: ¿por qué esta fecha en particular?

  • Fallecimiento de Sarmiento: El 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha se eligió como homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.
  • Conferencia de Panamá: En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se decidió establecer el 11 de septiembre como el Día del Maestro para todo el continente americano. Esta decisión se tomó en honor a Sarmiento y como reconocimiento al trabajo de todos los docentes.

¿Por qué es importante Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, periodista y educador argentino que dedicó gran parte de su vida a promover la educación en su país. Consideraba que la educación era la clave para el progreso y el desarrollo de una nación.

Durante su presidencia, impulsó la creación de escuelas y bibliotecas en todo el territorio argentino, y fomentó la formación de maestros.

¿Qué significa este día?

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer y agradecer la labor de todos los docentes. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

¿Es feriado del Día del Maestro?

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

En tanto, no representa un feriado a nivel nacional, por lo que el resto de las actividades no tendrá asueto ni el día libre.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 11 de septiembre? Se celebra el Día del Maestro en honor a Domingo Faustino Sarmiento.

¿Por qué se eligió esta fecha? Se eligió porque coincide con el fallecimiento de Sarmiento en 1888.

¿Qué hizo Sarmiento por la educación? Sarmiento promovió la creación de escuelas y la formación de maestros.

¿Qué importancia tiene este día? Reconoce la labor de los docentes y la importancia de la educación.

¿Es feriado nacional? Es feriado solo para el sector educativo, no a nivel nacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho