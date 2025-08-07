FOTO: Detuvieron en La Plata a un segundo sospechoso por el crimen de Pablo Mieres

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido esta jueves, tras haberse encontrado entre sus pertenencias la computadora y el teléfono celular de Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata, hallado muerto en su vivienda de la capital bonaerense, a mediados del mes de junio.

El sospechoso fue identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte, de 26 años, segundo imputado por este hecho que conmocionó a la comunidad educativa platense.

El arresto se concretó tras una orden judicial del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI 3 de La Plata, y según fuentes del caso el allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en 120 entre 603 y 604, allí fue detenido Irala Duarte.

Según surge de la investigación, se trata del hombre que utilizaba el teléfono que le habían robado a Mieres el pasado 17 de Junio en su casa de 115 entre 46 y 47. Para perpetrar el hecho, en el que también sustrajeron su computadora, lo asesinaron y huyeron.

Cabe señalar que por ese crimen también está detenido Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, a quien la Justicia le imputó los cargos de “Homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo”.

La pesquisa continuó y los investigadores llegaron a Duarte, ya que el celular de Mieres registró actividad en las últimas horas. Además en el allanamiento realizado este jueves la policía incautó ese teléfono y la computadora de Mieres.

La policía también requisó otros siete celulares, de dudosa procedencia, y una pistola Glock automática calibre 10mm. con número de serie con cargadores para 30 cartuchos y 24 balas aptas para el disparo.

En este marco los cargos para Duarte son por “Encubrimiento” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”. Y se conformó una causa penal aparte que quedó a cargo de la fiscal en turno Virginia Bravo, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial La Plata.

Este viernes Duarte será indagado en sede judicial, a su vez Arévalo ya había declarado luego de ser detenido y negó los cargos que la Fiscalía le imputa, pese a eso permanece detenido y con prisión preventiva a la espera del juicio oral y público. La pena en expectativa es a prisión perpetua.

Entre las pruebas que lo comprometen hay imágenes de las cámaras de vigilancia de la noche del 17 de Junio, en los videos se lo ubica en las inmediaciones de la escena del crimen, ahora desde la investigación buscan probar si Duarte y Arévalo tenían algún vínculo y si existió un acuerdo de partes para perpetrar el asesinato de Mieres.