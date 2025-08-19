Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de Pablo Mieres en La Plata
El sospechoso tiene 35 años y posee antecedentes penales.
19/08/2025 | 20:06Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de Pablo Mieres en La Plata
Un hombre de 35 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Elvira, tras ser acusado como coautor del crimen de Pablo Mieres, empleado de la Universidad Nacional de La Plata.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el sospechoso fue identificado como Jonatan David Perunetti.
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]