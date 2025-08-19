En vivo

Sociedad

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de Pablo Mieres en La Plata

El sospechoso tiene 35 años y posee antecedentes penales.

19/08/2025 | 20:06Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de Pablo Mieres en La Plata

Un hombre de 35 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Elvira, tras ser acusado como coautor del crimen de Pablo Mieres, empleado de la Universidad Nacional de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el sospechoso fue identificado como Jonatan David Perunetti.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 35 años con antecedentes penales.

¿Dónde sucedió la detención? En la localidad bonaerense de Villa Elvira.

¿Quién es la víctima? La víctima es Pablo Mieres, empleado de la Universidad Nacional de La Plata.

¿Qué cargos se le imputan al detenido? Se le acusó como coautor del crimen de Pablo Mieres.

¿Cuál es la información adicional? La noticia está en desarrollo según fuentes policiales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

