FOTO: Detuvieron a un productor de drogas de diseño en La Matanza

Los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a un productor de drogas de 40 años e incautaron en la zona oeste del conurbano bonaerense, La Matanza, una importante cantidad de drogas y de armas de fuego.

Según fuentes de la PFA que informaron a la agencia Noticias Argentinas, el hombre producía Tusi, Ketamina, Éxtasis y anfetaminas, además de distribuir hongos alucinógenos y cogollos de marihuana en distintos boliches del Gran Buenos Aires.

La presente causa tuvo su génesis a partir de una denuncia anónima radicada en la U.F.I Temática de Estupefacientes, Departamento Judicial de La Matanza a cargo del Dr. Fernando Amador López.

Ante esta situación, la mencionada Unidad Fiscal ordenó a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la PFA la investigación del caso.

Atento a ello, los federales comenzaron con las tareas de campo identificando a un hombre que residía en un domicilio de la localidad bonaerense de San Justo, donde producía las mencionadas drogas de diseño.

Asimismo, se constató que además de elaborar, se encargaba de comercializar y distribuir los mencionados estupefacientes a gran escala en locales bailables de música electrónica.

Con el total de los elementos probatorios aportados por los uniformados, los que lograron ser documentados mediante material fílmico y fotográfico, el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara, ordenó el allanamiento de la finca, ubicada sobre la calle Perú.

Allí, se logró la detención del involucrado en el preciso momento en que se encontraba produciendo las sustancias prohibidas.

Durante esa manda judicial, se decomisaron 141 gramos de droga Tusi, 400 gramos de Ketamina, más de medio kilogramo de marihuana, 137 pastillas de éxtasis y 3 balanzas de precisión.

Sin embargo, para sorpresa de los agentes al llevar adelante la requisa del inmueble hallaron un verdadero arenal de armas de fuego, entre el que se destaca una ametralladora calibre 45 con inscripciones de la Gendarmería Nacional, una escopeta calibre 12, una carabina con mira telescópica, dos fusiles calibre 308 uno de ellos con silenciador, una pistola calibre 40, una pistola calibre 32, una pistola calibre 22, un pistolón del 14, dos pistolas 9 mm, una pistola calibre 380, 2 pistolas calibre 45 ACP y 1.130 municiones correspondientes a las armas en cuestión.

Finalmente, entre los elementos incautados se encuentran cuatro documentos públicos falsificados, 2 equipos de comunicación VHF-UHF, 5 celulares, 1 tablet, una notebook y dos Cpu, entre otros documentos de valor para la causa.

Por último, el detenido quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, acusado por los delitos de distribución y venta de drogas y por tenencia ilegal de armas de fuego y de armas de guerra.