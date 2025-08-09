FOTO: Detuvieron a un hombre por golpear y amenazar a su expareja en Santa Clara del Mar

Un hombre de 47 años fue detenido en Santa Clara del Mar luego de ir a la casa de su expareja, amenazarla de muerte y golpearla en la cabeza con una escoba.

Según la información a la que accedió el portal 0223, los efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron a la vivienda ubicada en la calle San Francisco al 500 y entrevistaron a la víctima, una mujer de 42 años.

Con las descripciones que ella aportó, los policías recorrieron la zona y aprehendieron al agresor a 200 metros del lugar.

El hombre fue imputado por lesiones leves agravadas, amenazas y desobediencia, tras ponerse en marcha el protocolo de violencia de género.

El fiscal de Flagrancia, Daniel Vicente, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que declare en Tribunales.