En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Tristán Suárez

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a un hombre por golpear y amenazar a su expareja en Santa Clara del Mar

Los policías recorrieron la zona y aprehendieron al agresor a 200 metros del lugar.

09/08/2025 | 13:49Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un hombre por golpear y amenazar a su expareja en Santa Clara del Mar

Un hombre de 47 años fue detenido en Santa Clara del Mar luego de ir a la casa de su expareja, amenazarla de muerte y golpearla en la cabeza con una escoba.

Según la información a la que accedió el portal 0223, los efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron a la vivienda ubicada en la calle San Francisco al 500 y entrevistaron a la víctima, una mujer de 42 años.

Con las descripciones que ella aportó, los policías recorrieron la zona y aprehendieron al agresor a 200 metros del lugar.

El hombre fue imputado por lesiones leves agravadas, amenazas y desobediencia, tras ponerse en marcha el protocolo de violencia de género.

El fiscal de Flagrancia, Daniel Vicente, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que declare en Tribunales.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 47 años fue detenido por agredir a su expareja.

¿Dónde ocurrió el hecho? En Santa Clara del Mar, específicamente en la calle San Francisco al 500.

¿Qué hizo el hombre? Amenazó de muerte y golpeó a su expareja con una escoba.

¿Qué medidas tomó la policía? Aprehendieron al agresor a 200 metros del lugar del hecho.

¿Quién realizó el procesamiento? El fiscal de Flagrancia, Daniel Vicente, se encargó del caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho