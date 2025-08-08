FOTO: Detuvieron a dos adolescentes de 16 años que robaban camionetas en Palermo

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos, acusados de violentar camionetas con fines de robo, en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los sospechosos rompían las puertas de los vehículos Toyota Hilux para sustraer objetos de valor.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C realizaban tareas de prevención en la zona cuando detectaron a los presuntos implicados en el interior de un rodado 4×4 rojo, donde buscaban elementos para llevarse, en la intersección de Scalabrini Ortiz y Cerviño, motivo por el que se acercaron y pidieron sus identificaciones.

Los jóvenes escaparon a toda la velocidad, pero fueron capturados a los 50 metros tras irradiarse un alerta, con la colaboración de personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR).

Al ser requisados, los policías hallaron entre sus pertenencias un destornillador de 20 centímetros, un teléfono celular, unos auriculares y una llave de Toyota Hilux.

En este contexto, se efectuó una consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°1 y se dispuso la detención de los involucrados, ambos adolescentes de 16 años, su derivación al Instituto Inchausti, y la incautación de objetos hallados, con actuaciones por “tentativa de robo”.

Por su parte, una mujer de 63 años se presentó en la seccional, afirmó ser la propietaria de la camioneta, reconoció la llave como el duplicado que suele dejar en la guantera.