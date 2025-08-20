Detienen a dos delincuentes tras robar y golpear a jubilado en Villa Lugano

Dos delincuentes fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Lugano acusados de robar y golpear a un jubilado en su vivienda. Pese a que los sujetos le sustrajeron más de $130 mil, el dinero pudo ser recuperado.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos violentos ladrones que ingresaron a robar a la casa de un jubilado en Villa Lugano, donde lo atacaron de manera feroz y le robaron dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la calle Somellera al 6100, donde la víctima, de 86 años, fue sorprendida en la vereda de su casa por los imputados. Allí lo empujaron hacia el interior del domicilio, lo golpearon y le exigieron la entrega de sus ahorros.

De acuerdo al parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas, la captura fue posible luego de que personal de la Comisaría Vecinal 8ª, que realizaba un patrullaje preventivo, fuera alertada por una vecina, familiar del damnificado, sobre movimientos sospechosos dentro de la residencia.

Ante esta situación, los agentes se dirigieron al lugar y cuando, la víctima abrió la puerta, uno de los ladrones salió corriendo y empujó a los efectivos, mientras que el otro fue reducido dentro del inmueble.

Gracias al rápido accionar y al operativo cerrojo, el ladrón que escapó fue detenido en el cruce de la avenida Riestra y Oliden, donde también se recuperó el dinero sustraído, un total de $133.740.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Martín Del Viso, que labró actuaciones por robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones.