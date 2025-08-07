FOTO: Detenidas dos mujeres por el asesinato de otra en Balvanera durante 2024

Dos mujeres fueron detenidas acusadas de haber asesinado a otra en el barrio porteño de Constitución en diciembre de 2024 en el marco de un conflicto por una disputa territorial por venta de drogas y ejercicio de la prostitución.

El hecho en cuestión ocurrió el 26 de diciembre del año pasado cuando la víctima ingresó en una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía con varios hematomas y golpes en la cabeza.

Luego de ser atendida, se retiró sin recibir el alta médica, aunque al día siguiente fue encontrada malherida e inconsciente en una plaza cercana por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes nuevamente la trasladaron al mencionado centro médico.

Sin embargo, en esta ocasión se confirmó que la mujer falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

Al sospechar que se trataba de un crimen debido a las lesiones sufridas por la mujer, la Fiscalía Nacional y Correccional N° 7, a cargo de Leonel Gómez Barbella, ordenó a los efectivos de la División Homicidios de la PFA la investigación del caso, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Durante el desarrollo de la pesquisa se efectuaron distintas tareas de campo, análisis de las cámaras de seguridad y testimonios de personas que habían presenciado el hecho, estableciendo que en la intersección de las calles Sáenz Peña y avenida Pavón, dos mujeres habían agredido a la víctima en el marco de una pelea callejera, lesionándola gravemente.

Con todos los datos, se logró determinar que esa confrontación había sido por “una disputa territorial por venta de drogas y ejercicio de la prostitución en la vía pública, en un área donde las imputadas mantenían un dominio significativo de esas actividades”.

De este modo, se solicitó a la Policía de la Ciudad el aporte de dos testigos que en su momento realizaron la denuncia al 911 por el altercado, lo que permitió la identificación de una de las agresoras.

Asimismo, se pudo obtener un posible lugar de residencia de la misma y, la descripción física de su pareja, quien también habría participado activamente de la pelea.

Fue así como se estableció que la principal sospechosa pasaría gran parte de su tiempo en la calle, alternando sus recorridos entre la Plaza Garay del barrio de Constitución y la Av. 9 de Julio, entre las avenidas Independencia y Corrientes.

Tiempo después se logró constatar que su cómplice residía en un hotel de la calle Solís, aunque luego de los acontecimientos abandonó el lugar: “Gracias a la entrevista con un huésped del lugar, se obtuvo un número de abonado telefónico que permitió localizarla en otro hospedaje de la localidad bonaerense de Ciudadela”.

Con la totalidad de las evidencias puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, a cargo de Laura Graciela Bruniard, se ordenó la detención de las homicidas.

En las últimas horas, dos brigadas de la División Homicidios de la PFA se dirigieron a los lugares previamente detectados donde se lograron las capturas de las mujeres sobre la vía pública.

Una de las acusadas fue arrestada sobre la avenida Belgrano al 1100, en Capital Federal, y la restante en la calle Ombú al 3500, en el partido de Tres de Febrero.

Las detenidas, ambas de nacionalidad argentina y de 36 y 42 años, quedaron a disposición del magistrado interventor acusadas por el delito de homicidio.