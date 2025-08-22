FOTO: Designaron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos tras el escándalo del fentanilo

Gastón Morán fue designado como el nuevo director transitorio del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tras el escándalo del fentanilo contaminado.

A través de la Resolución 2426/2025, publicada en el Boletín Oficial, se designó, con carácter transitorio por el término de 180 días, al Magister Gastón Morán.

Esta medida fue determinada tras la salida de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien hasta ahora había sido directora del INAME, quien fue desplazada al constatarse las diferentes falencias y falta de controles en las inspecciones a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro.

Fuentes del Gobierno indicaron que la decisión se tomó tras la reciente filtración de un documento al que el INAME no le habría dado el trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo.

En tanto, se supo que el sumario administrativo interno en el organismo —cuyas actuaciones son secretas— y la investigación judicial, continúan por vías paralelas, mientras que el sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME.

Por este lapso de tiempo, Morán será el encargado de controlar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en la Argentina.

Quién es Gastón Morán

El actual director de la INAME es un bioquímico recibido en la Universidad de Morón, que durante su carrera también realizó una maestría en farmacopolitia, un posgrado en farmacoeconomía, un magister en relaciones públicas y un grado en filosofía.

Desde hace casi nueve años está en la ANMAT, también fue vicepresidente de la agencia de laboratorios públicos (ANLAP) y luego se desempeñó como presidente de dicha entidad. También integró durante casi dos años la nómina del Ministerio de Salud de la Nación.