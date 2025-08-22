En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Designaron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos tras el escándalo del fentanilo

Será Gastón Morán, quien estará en dicho cargo por 180 días.

22/08/2025 | 09:46Redacción Cadena 3

FOTO: Designaron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos tras el escándalo del fentanilo

Gastón Morán fue designado como el nuevo director transitorio del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tras el escándalo del fentanilo contaminado.

A través de la Resolución 2426/2025, publicada en el Boletín Oficial, se designó, con carácter transitorio por el término de 180 días, al Magister Gastón Morán.

Esta medida fue determinada tras la salida de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien hasta ahora había sido directora del INAME, quien fue desplazada al constatarse las diferentes falencias y falta de controles en las inspecciones a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro.

Fuentes del Gobierno indicaron que la decisión se tomó tras la reciente filtración de un documento al que el INAME no le habría dado el trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo.

En tanto, se supo que el sumario administrativo interno en el organismo —cuyas actuaciones son secretas— y la investigación judicial, continúan por vías paralelas, mientras que el sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME.

Por este lapso de tiempo, Morán será el encargado de controlar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en la Argentina.

Quién es Gastón Morán

El actual director de la INAME es un bioquímico recibido en la Universidad de Morón, que durante su carrera también realizó una maestría en farmacopolitia, un posgrado en farmacoeconomía, un magister en relaciones públicas y un grado en filosofía.

Desde hace casi nueve años está en la ANMAT, también fue vicepresidente de la agencia de laboratorios públicos (ANLAP) y luego se desempeñó como presidente de dicha entidad. También integró durante casi dos años la nómina del Ministerio de Salud de la Nación.

Lectura rápida

¿Quién fue designado como director del INAME? Gastón Morán fue nombrado como nuevo director transitorio del INAME.

¿Qué documento se relacionó con la decisión del Gobierno? Se filtró un documento que el INAME no tramitó con la urgencia necesaria, relacionado al laboratorio Ramallo.

¿Por cuánto tiempo estará Morán en su cargo? Morán estará en el cargo por un período transitorio de 180 días.

¿Quién era la anterior directora del INAME? La anterior directora era Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien fue desplazada.

¿Cuál es la función de Morán en el INAME? Su función será controlar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho