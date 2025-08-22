Desalojo en San Telmo: recuperan predio ocupado por Raúl Castells desde hace 12 años

La Ciudad desalojó en la mañana del viernes en el barrio porteño de San Telmo un predio de 2.500 metros cuadrados donde funcionaba irregularmente, con un permiso vencido hace 12 años, un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera el dirigente Raúl Castells.

El desalojo, como parte de la estrategia para seguir trabajando en el orden público, se realizó en el predio de avenida Paseo Colón y San Juan, a un costado de la Autopista 25 de Mayo.

Ante esta situación, intervino la Policía de la Ciudad y personal de los Ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Desarrollo Humano y Hábitat y se sacaron del lugar todas las pertenencias de los ocupantes para liberar el predio.

Este espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad y había sido cedido a la organización de Raúl Castells en 2008 mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, pero estaba con el permiso vencido y funcionaba como un campo de deportes de la Universidad Popular del movimiento político.

Ahora pasará a administrarlo el Gobierno de la Ciudad y los chicos de los colegios de la zona que usan el predio van a poder seguir utilizándolo.

Finalmente, tras haber desalojado el lugar, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri manifestó: “No vamos a permitir ocupaciones ilegales del espacio público ni privado donde unos pocos se aprovechan. Tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones porque hay que dejar de confundir necesidad con impunidad. Los vecinos nos reclaman orden y esa es nuestra prioridad”.