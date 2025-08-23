Defensa del Consumidor: 4.700 denuncias en Santa Fe, con Rosario a la cabeza
Los principales conflictos corresponden a bancos, tarjetas de crédito, telecomunicaciones y plataformas digitales.
23/08/2025 | 10:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Defensa del Consumidor: 4.700 denuncias en Santa Fe, con Rosario a la cabeza
El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe presentó el balance de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, que registró más de 4.700 denuncias formales en los primeros siete meses de 2025. De ese total, unas 2.000 fueron gestionadas en forma digital y se alcanzaron 400 acuerdos conciliatorios.
Los servicios financieros concentran la mayor cantidad de denuncias, con el 18,61% de los casos, vinculados a cargos indebidos, contratos poco claros y problemas con tarjetas de crédito y préstamos. Le siguen los reclamos sobre comunicaciones (9,81%) y plataformas digitales y de pago (8,51%).
/Inicio Código Embebido/
Denuncias. El Gobierno impulsa cambios en Defensa del Consumidor
Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente
/Fin Código Embebido/
En Rosario, que concentra la mayor cantidad de usuarios de la provincia, se repiten los mismos patrones: quejas contra bancos por débitos no autorizados, dificultades para acceder a servicios de internet y telefonía, y fallas en plataformas de pago.
El sector textil, calzado y marroquinería reúne el 7,60% de los reportes, en su mayoría por demoras en entregas y problemas con cambios, mientras que los electrodomésticos suman el 7,33% de los reclamos, principalmente por incumplimientos de garantía.
Frente al aumento de estafas digitales y ciberdelitos, se llevaron a cabo reuniones con el Banco Central y entidades bancarias para diseñar estrategias comunes y capacitar al personal en nuevas herramientas de protección a los usuarios.
“Los reclamos que recibimos, sobre todo en ciudades como Rosario, muestran la importancia de contar con un Estado cercano, que dé respuesta rápida y eficaz a los consumidores”, señaló la directora de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz.
Lectura rápida
¿Qué presentó el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe? Un balance de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor con más de 4.700 denuncias en 2025.
¿Cuántas denuncias fueron gestionadas digitalmente? Unas 2.000 denuncias fueron gestionadas en forma digital.
¿Cuáles son los principales motivos de las denuncias? Los servicios financieros, con un 18,61%, son los más denunciados, seguidos por comunicaciones y plataformas digitales.
¿Qué acciones se están tomando frente a las estafas digitales? Se realizaron reuniones con el Banco Central y entidades bancarias para diseñar estrategias de protección a los usuarios.
¿Quién es la directora de Defensa del Consumidor? La directora es Valeria Schvartz, quien destacó la importancia de un Estado cercano para atender a los consumidores.