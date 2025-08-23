FOTO: Defensa del Consumidor: 4.700 denuncias en Santa Fe, con Rosario a la cabeza

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe presentó el balance de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, que registró más de 4.700 denuncias formales en los primeros siete meses de 2025. De ese total, unas 2.000 fueron gestionadas en forma digital y se alcanzaron 400 acuerdos conciliatorios.

Los servicios financieros concentran la mayor cantidad de denuncias, con el 18,61% de los casos, vinculados a cargos indebidos, contratos poco claros y problemas con tarjetas de crédito y préstamos. Le siguen los reclamos sobre comunicaciones (9,81%) y plataformas digitales y de pago (8,51%).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Rosario, que concentra la mayor cantidad de usuarios de la provincia, se repiten los mismos patrones: quejas contra bancos por débitos no autorizados, dificultades para acceder a servicios de internet y telefonía, y fallas en plataformas de pago.

El sector textil, calzado y marroquinería reúne el 7,60% de los reportes, en su mayoría por demoras en entregas y problemas con cambios, mientras que los electrodomésticos suman el 7,33% de los reclamos, principalmente por incumplimientos de garantía.

Frente al aumento de estafas digitales y ciberdelitos, se llevaron a cabo reuniones con el Banco Central y entidades bancarias para diseñar estrategias comunes y capacitar al personal en nuevas herramientas de protección a los usuarios.

“Los reclamos que recibimos, sobre todo en ciudades como Rosario, muestran la importancia de contar con un Estado cercano, que dé respuesta rápida y eficaz a los consumidores”, señaló la directora de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz.