En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cristian Graf habló sobre el asesinato en Coghlan: “Estamos señalados”

Además, manifestó que “están muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.

21/08/2025 | 11:17Redacción Cadena 3

FOTO: Cristian Graf habló sobre el asesinato en Coghlan: “Estamos señalados”

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernandez Lima, habló y manifestó que “están señalados” en cuanto al asesinato del joven cuyos restos se hallaron en mayo pasado en una vivienda lindera a su casa del barrio porteño de Coghlan.

El hombre manifestó: “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.

“Nos sentimos señalados por los vecinos y todos en general”, agregó.

Lectura rápida

¿Quién es Cristian Graf? Cristian Graf es el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernandez Lima.

¿Qué declaró sobre el asesinato? Manifestó que “están señalados” en el caso del asesinato del joven.

¿Dónde se encontraron los restos? Los restos de la víctima se hallaron en mayo pasado en una vivienda lindera a la casa de Graf en Coghlan.

¿Cómo se siente Cristian Graf? Graf declaró que “están muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.

¿Qué siente respecto a los vecinos? Aseguró que se siente “señalado por los vecinos y todos en general”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho