Cristian Graf habló sobre el asesinato en Coghlan: “Estamos señalados”
Además, manifestó que “están muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.
21/08/2025 | 11:17Redacción Cadena 3
Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernandez Lima, habló y manifestó que “están señalados” en cuanto al asesinato del joven cuyos restos se hallaron en mayo pasado en una vivienda lindera a su casa del barrio porteño de Coghlan.
El hombre manifestó: “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.
“Nos sentimos señalados por los vecinos y todos en general”, agregó.
