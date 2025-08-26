FOTO: Crimen de Lara Fernández: la madre solicitó empatía a los jueces durante la audiencia

La madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, manifestó que en la audiencia por las apelaciones de las condenas les pidió a los jueces que actúen con “empatía” y lamentó: “Mi hija cumpliría años este sábado y tendría que ir a verla al cementerio”.

Laura Fernández dialogó con la agencia Noticias Argentinas y explicó que los magistrados María Florencia Budiño, Fernando Luis María Mancini Hebeca y Mario Eduardo Kohan -miembros del Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata- casi postergan el encuentro nuevamente por cuestiones internas de agenda.

“Iba a empezar a las 13:00, pero lo pasaron a las 14:30 y mi abogado no pudo participar, por lo que solamente estuve yo con los tres jueces”, indicó la mujer.

La madre expresó que “les comentó” a los funcionarios judiciales que “este sábado Lara cumpliría años y tendría que visitarla en el cementerio”, al tiempo que remarcó la fortaleza que le brinda Estrella, su hija menor de 12 años, quien se viste con la ropa de la damnificada y duerme en su cama: “Es una ausencia que sufrimos de por vida”.

“Les pedí que sean empáticos porque estar desde este lado es muy difícil y complicado levantarse todos los días”, agregó, y resaltó que los magistrados mostraron un trato muy “cordial”: “Lamentaron conocerme por esta situación”.

El 25 de noviembre de 2024, Cristian Maidana fue sentenciado a la pena de 20 años de cárcel, Alan Benjamín González a 24 años y Leandro Nicolás Strassera recibió 21 años de prisión.

Los particulares damnificados recurrieron las penas al considerar que la calificación del hecho debería ser “homicidio criminis causa” (matar para ocultar otro ilícito), una figura penal que implica prisión perpetua para los tres asesinos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora declaró a Strassera, González y Maidana penalmente responsables de homicidio en ocasión de robo, poblado y en banda.

González también fue condenado por el crimen de Hugo Domato, un jubilado de 70 años que fue asesinado el 2 de febrero de 2022 en el partido bonaerense de La Matanza, y por otros asaltos cometidos.

En tanto, hay un cuarto detenido conocido como “Martincito”, que cumplió 19 años en mayo, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.