FOTO: Crimen de Julián Dobra: detuvieron a otro sospechoso en Río Negro

Otro sospechoso fue detenido en la causa en la que se investiga el crimen de Julián Dobra en la provincia de Río Negro y las autoridades explicaron que el nuevo acusado tiene vinculaciones con los imputados del caso.

La Policía de Río Negro concretó en las últimas horas la detención de un sexto acusado por el asesinato del joven que estuvo desaparecido dos semanas y fue hallado muerto en un descampado de General Roca en abril de este año.

De acuerdo a la información aportada, el último acusado fue arrestado luego de que se compruebe que tiene relación y vinculación con los otros acusados de la causa, entre los que hay dos menores.

Se espera que en la jornada de este jueves se concrete la audiencia de formulación de cargos, informaron desde el medio Río Negro.

Por el crimen hay cinco procesados, dos de ellos menores, que están acusados del homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes primarios.

A los adultos, además, se les agrava el delito por la participación de los menores de 18 años.

Todos quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de cuatro meses. Respecto de los menores, se encuentran en sus domicilios, a cargo de sus progenitores y con custodia policial, hasta tanto haya disponibilidad de tobilleras electrónicas.

Sin embargo, a comienzos de agosto, la Justicia de Río Negro concedió la libertad con tobillera electrónica a uno de los acusados. Se trata de Julio César Salgado, cuya defensa solicitó este beneficio.

El sindicado deberá concurrir de manera semanal a la sede fiscal, fijar domicilio, no viajar al exterior y se le prohibió acercarse a las viviendas de la familia de la víctima o entablar algún contacto con los seres queridos.