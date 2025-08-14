En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Crimen de Julián Dobra: detuvieron a otro sospechoso en Río Negro

Se trata de una persona que tiene vinculaciones con los imputados en la causa.

14/08/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Crimen de Julián Dobra: detuvieron a otro sospechoso en Río Negro

Otro sospechoso fue detenido en la causa en la que se investiga el crimen de Julián Dobra en la provincia de Río Negro y las autoridades explicaron que el nuevo acusado tiene vinculaciones con los imputados del caso.

La Policía de Río Negro concretó en las últimas horas la detención de un sexto acusado por el asesinato del joven que estuvo desaparecido dos semanas y fue hallado muerto en un descampado de General Roca en abril de este año.

De acuerdo a la información aportada, el último acusado fue arrestado luego de que se compruebe que tiene relación y vinculación con los otros acusados de la causa, entre los que hay dos menores.

Se espera que en la jornada de este jueves se concrete la audiencia de formulación de cargos, informaron desde el medio Río Negro.

Por el crimen hay cinco procesados, dos de ellos menores, que están acusados del homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes primarios.

A los adultos, además, se les agrava el delito por la participación de los menores de 18 años.

Todos quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de cuatro meses. Respecto de los menores, se encuentran en sus domicilios, a cargo de sus progenitores y con custodia policial, hasta tanto haya disponibilidad de tobilleras electrónicas.

Sin embargo, a comienzos de agosto, la Justicia de Río Negro concedió la libertad con tobillera electrónica a uno de los acusados. Se trata de Julio César Salgado, cuya defensa solicitó este beneficio.

El sindicado deberá concurrir de manera semanal a la sede fiscal, fijar domicilio, no viajar al exterior y se le prohibió acercarse a las viviendas de la familia de la víctima o entablar algún contacto con los seres queridos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se detuvo a un nuevo sospechoso en la causa del crimen de Julián Dobra.

¿Quién es el nuevo detenido? Es una persona con vínculos a los imputados en el caso.

¿Cuántos acusados hay en total? Hay cinco procesados, de los cuales dos son menores.

¿Cuál es la situación de los menores? Se encuentran en sus domicilios, con custodia policial.

¿Qué pasó con Julio César Salgado? Accedió a libertad con tobillera electrónica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho