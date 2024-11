Cositorto declaró tras el rechazo al acuerdo para las víctimas: "Soy inocente"

Leonardo Cositorto, el acusado por la presunta estafa piramidal, declaró durante cuatro horas frente al Tribunal de Goya y dijo ser “totalmente inocente” y que “nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”. La audiencia continuará por la tarde donde le realizarán preguntas.

Este lunes el creador de Generación Zoe declaró y el Tribunal, frente a la magnitud del hecho y del pedido del acusado, permitió el ingreso de la transmisión en vivo de medios de comunicación.

Pasadas las 8.30 Cositorto tomó la palabra y expresó: “Quisiera manifestar mi decepción y desacuerdo con la justicia y aquí en un juicio que considero nulo e ilegal”.

Según había explicado el acusado en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, este juicio no es válido ya que la causa está en la Corte Suprema de Justicia y todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial.

En este marco, sostuvo que se declara “totalmente inocente” y que “nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”. A su vez agregó: “No hice ningún tipo de estafa. A Goya solo vine solamente a dar un curso de coaching ontológico”.

Explicó que “todas las empresas se construyeron en forma legal” y que “los emprendimientos fueron llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable” pero que “se infiltraron personas dentro de nuestra organización”.

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading era una pantalla y hasta yo hacía trading”, argumentó.

Acerca de la cobertura del caso en los medios de comunicación señaló: “Me difamaron, también la comunidad evangélica me condenó siendo yo un pastor, fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico”.

Sobre el proceso judicial manifestó: “No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”.

Mencionó que tuvo situaciones de agresión y maltrato en Córdoba donde contó: “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”.

“No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato, firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar”, finalizó.

A partir de las 18.00 Cositorto se iba a volver a sentar frente al Tribunal para responder las preguntas.

A la espera de este momento, el acusado le dijo a NA que, pese a que “tapan cosas temas graves”, se sintió “muy cómodo y en paz”.