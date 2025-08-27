Consejo de Médicos impulsa campaña provacunas y reconoce a sus promotores

FOTO: Los alumnos del sexto grado A de la escuela municipal de Cooperativismo Argentino.

En un contexto marcado por la preocupante caída en las coberturas de vacunación a nivel nacional, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba redobló sus esfuerzos en favor de la inmunización con un evento conmemorativo del Día del Vacunador.

La entidad entregó reconocimientos a representantes del ámbito sanitario, educativo y hasta a un grado escolar completo de niños con sus carnets de vacunación al día, mientras presentó una propuesta legislativa para declarar agosto como el Mes de la Vacunación.

El acto subrayó la necesidad de unir fuerzas contra los discursos antivacunas y apeló a la colaboración de comunicadores para diseñar mensajes efectivos.

El Día del Vacunador, establecido en honor al nacimiento del virólogo Albert Sabin –creador de la vacuna oral contra la poliomielitis–, sirvió de marco para destacar el rol clave de la vacunación en la salud pública.

“Es muy importante que estemos unidas todas las fuerzas vivas vinculadas a la salud, Provincia, Municipalidad, legisladores, para salir a defender algo tan caro para nosotros, como son las vacunas”, declaró Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos.

Oviedo enfatizó que las vacunas son “víctimas de su propio éxito” y criticó los mensajes “antisistema” que erosionan la confianza pública.

“No alcanza que estemos los miembros del equipo de salud, pedimos a los comunicadores que nos ayuden a recobrar el significado de la vacunación”, añadió, en clara alusión a la campaña provacunas que impulsa la entidad.

El evento se inició con un conversatorio sobre el impacto de la comunicación en la salud poblacional, donde periodistas locales compartieron análisis y sugerencias para contrarrestar la desinformación.

Julio Perotti, de Cadena 3, alertó sobre las “burbujas de información” que fragmentan las audiencias y recomendó intensificar esfuerzos para llegar a todos los públicos.

“Debajo de la superficie, los grupos antivacunas van horadando la confianza. Son los terraplanistas de hoy”, graficó Perotti, quien sugirió generar un “efecto contagio de confianza” mediante personalidades que combinen ciencia y anécdotas personales, ya que “los padres terminan recibiendo información muy contradictoria”.

Ary Garbovetzky, editor jefe de la sección Ciudadanos y Sucesos de La Voz, contextualizó el problema en un “clima de época” dominado por teorías conspirativas globales.

“Sorprende la centralidad de ese discurso, está en el centro del poder. El secretario de Salud de Estados Unidos es antivacunas”, ilustró, refiriéndose a figuras como Robert F. Kennedy Jr.

Garbovetzky señaló que las vacunas quedaron asociadas negativamente a la pandemia de COVID-19, de la que “la población no quiere saber más nada”, y aconsejó visibilizar beneficios individuales, no solo colectivos, para revertir esta percepción.

Carolina Klepp, periodista de Comercio y Justicia y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, aportó datos estadísticos que evidencian la baja en las coberturas vacunales en el país.

“Somos un puente, cuenten con nosotros”, indicó Klepp, quien resaltó el rol de los comunicadores como aliados en la difusión de información veraz y en la promoción de prácticas sanitarias.

El momento culminante del acto fue la entrega de reconocimientos a figuras y entidades que promueven la inmunización. Entre los distinguidos figuraron Sandra Belfiore, responsable del Programa de Inmunizaciones de la Provincia; Sylvia Ferreyra, impulsora de la Noche de las Vacunas durante su gestión en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús; Julia Guzmán, de la Dirección de Epidemiología; y Patricia Gallardo, del Centro de Salud 85 de la Municipalidad de Córdoba, por las brigadas de vacunación locales y domiciliarias.

También se premió a Marcela Carrizo, de la asociación Dando se Recibe, por el Programa MIPI enfocado en la prevención en las primeras etapas de la vida; y a Cecilia Bianchi, de la Asociación de Enfermería de Córdoba, creadora de la Comisión de Inmunizaciones y tutora de cursos de vacunadores.

En el ámbito educativo, el Consejo reconoció estrategias de promoción en escuelas. Analía Viviana Arnijas, directora de la Escuela Juan Bautista Alberdi de Washington, y Graciela Edith Ortega, directora interina del Jardín CEEI Elena Amalia López Lallana, recibieron distinciones por parte del Ministerio de Educación provincial.

Desde la Secretaría de Educación municipal, se destacó al sexto grado A de la Escuela Municipal de Cooperativismo Argentino, donde todos los alumnos tienen su calendario de vacunación completo; el director Oscar Sarria aceptó el premio en representación del grupo.

Finalmente, se reconoció a Ana Ceballos por su labor en la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité de Infectología Pediátrica del Consejo de Médicos y como representante cordobesa en la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

Agosto, mes de las vacunas

Paralelamente, el Consejo planteó ante autoridades de la Legislatura Unicameral una propuesta para un proyecto de ley que designe agosto como el Mes de la Vacunación, con el objetivo de concientizar y promover la inmunización en toda la provincia.

Esta iniciativa se inscribe en la campaña más amplia del Consejo para revertir la caída en las coberturas, fomentando alianzas entre sectores sanitarios, educativos y mediáticos.