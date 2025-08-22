En vivo

Sociedad

Conductora de trolebús fue atropellada tras descender por desperfecto mecánico

Una mujer de 40 años fue embestida por un automóvil en Nueva Córdoba, tras bajar de su unidad por una falla técnica.  

22/08/2025 | 20:30Redacción Cadena 3

FOTO: Conductora de trolebús sufre accidente en Córdoba

Una conductora de trolebús de la línea A, de 40 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Privado con un traumatismo de cadera tras ser atropellada en la intersección de las calles San Luis y Belgrano, en el barrio Nueva Córdoba.

Según las primeras informaciones, la mujer descendió de la unidad debido a un desperfecto mecánico y fue embestida por un Ford Fiesta conducido por un hombre mayor.

Las circunstancias del incidente están bajo investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una conductora de trolebús fue atropellada y trasladada al hospital con un traumatismo de cadera.

¿Quién estuvo involucrado? La conductora de 40 años y un hombre mayor que conducía un Ford Fiesta.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde ocurrió? En la intersección de las calles San Luis y Belgrano, en el barrio Nueva Córdoba.

¿Cómo sucedió? La mujer descendió del trolebús por un desperfecto mecánico y fue embestida por el vehículo.

¿Por qué se investiga? Las circunstancias del incidente están bajo investigación para determinar los detalles del atropello.

