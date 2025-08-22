Conductora de trolebús fue atropellada tras descender por desperfecto mecánico

Una conductora de trolebús de la línea A, de 40 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Privado con un traumatismo de cadera tras ser atropellada en la intersección de las calles San Luis y Belgrano, en el barrio Nueva Córdoba.

Según las primeras informaciones, la mujer descendió de la unidad debido a un desperfecto mecánico y fue embestida por un Ford Fiesta conducido por un hombre mayor.

Las circunstancias del incidente están bajo investigación.