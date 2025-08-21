FOTO: Condenaron a conductor de lancha por choque fatal en el río Paraná en 2024

El conductor de una lancha que protagonizó un choque fatal en el río Paraná en diciembre de 2024, y que como consecuencia provocó la muerte de Javier Taborda, fue condenado, aunque recuperó la libertad y regresó a su casa.

Pedro Agustín Bertossi fue condenado a tres años de prisión efectiva como autor del homicidio culposo de Taborda el 7 de diciembre del año pasado cuando ambas lanchas regresaban de una fiesta.

La sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva, en un juicio abreviado que se desarrolló este miércoles al mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Rosana Marcolín representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se resolvió el conflicto penal. En tanto, las primeras diligencias del caso estuvieron a cargo del fiscal Arturo Haidar, quien estaba de turno al momento del hecho delictivo.

En el debate el acusado reconoció su responsabilidad penal por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, que provocaron la muerte de Taborda, como así también de lesiones leves culposas.

“Como parte de la pena, Bertossi fue inhabilitado para conducir vehículos náuticos a motor por cinco años”, precisó Marcolín.

Respecto al monto de la pena, la fiscal explicó que “se contempló que luego de la colisión entre embarcaciones Bertossi llevó adelante diferentes maniobras tendientes a desvincularse de lo que había sucedido”.

Por último, indicó que, con pleno acuerdo de su parte, “los familiares de la víctima fatal y otras personas que sufrieron perjuicios a causa del ilícito fueron resarcidos económicamente”, gastos que también fueron cubiertos por el condenado.

Aun así, como el acusado pasó ocho meses en prisión preventiva, después del fallo recuperó su libertad para cumplir el resto de la condena en libertad condicional.

Caso

El hecho sucedió entre las 22:00 y las 22:30 del sábado 7 de diciembre del año pasado a la altura del kilómetro 585 del río Paraná, en la margen derecha, en inmediaciones de la isla La Paciencia.

Esa noche Bertossi conducía una lancha deportiva de su propiedad, en la que viajaban otros diez tripulantes, cuando embistió a otra embarcación en la que se encontraba Taborda junto a siete personas.

Se supo que el condenado incumplió con su obligación de mantener una eficaz vigilancia visual y auditiva e infringió el deber de diligencia y previsibilidad. Se especificó que “iba con las luces de posicionamiento nocturnas apagadas; no tenía apoyo lumínico externo; se trasladaba a una velocidad superior a la requerida para ejecutar maniobras adecuadas y eficaces, y había excesos en el peso y la cantidad de tripulantes”.

Se supo además que Bertossi se alejó del lugar luego de la colisión, limpió su embarcación y se fue hasta su domicilio, a sabiendas de las graves consecuencias que había tenido su conducta negligente.