FOTO: Condenan a cuatro hombres a 8 y 10 años de prisión por transportar 195 kilos de cocaína en Salta

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a cuatro hombres por el transporte de 195 kilos de cocaína en mochilas en una zona de yungas cercana a Embarcación, a 20 kilómetros de la frontera con Bolivia.

Según la información que aportó el Tribuno de Salta, la sentencia se dictó el 11 de agosto pasado y recayó sobre Ramón Bernabé Saban, Eduardo Aníbal Saban, Miguel Matorras y Juan Franco González.

Ramón Saban, señalado como líder de la caravana, recibió la pena más alta: 10 años de prisión, como coautor de transporte de estupefacientes agravado y tenencia de armas sin autorización.

Los otros tres fueron condenados a 8 años de prisión por los mismos delitos, aunque en un solo hecho de tenencia de armas.

La causa se inició el 28 de agosto de 2024, cuando gendarmes que patrullaban la zona de La Porcelana observaron una caravana de unos 20 mochileros guiados por un hombre armado.

El operativo permitió la detención de cuatro de ellos, el secuestro de mochilas con droga y armas de fuego. En total, se incautaron 195 paquetes de cocaína tipo “ladrillo”, envueltos en cinta amarilla.

Durante el juicio, la fiscal Lucía Orsetti sostuvo que los acusados actuaron de forma coordinada y organizada, con mochilas camufladas y alimentos guardados en árboles para acampar en la selva.

Finalmente, el tribunal coincidió con la acusación y consideró acreditado que los imputados tenían dominio del hecho y responsabilidad plena en el transporte de la droga.