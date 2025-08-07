En vivo

Primera Plana

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Primera Plana

Agustín Dadamio

Rosario

En vivo

Clásicos a la Ida

Lucas Correa

En vivo

¡Arriba La Popu!

Ulises Llanos

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Condena a tirador "por encargo" expone red extorsiva en Rosario

Una red de extorsiones, balaceras e intimidaciones marca un modus operandi delictivo en la provincia, expuesto parcialmente este jueves en la imputación de B. A., tiratiros de 20 años.   

07/08/2025 | 19:07Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario y un patrullero de la Pcia de Santa Fe.

Rosario vio nacer en los últimos años una lacerante trama delictiva que mezcla violencia, intimidación pública y un mensaje claro: "plata o plomo". La reciente imputación de B.A., un joven de 20 años ya conocido por la Justicia, destapa una serie de ataques coordinados con un mismo fin: sembrar el miedo.

Balas y amenazas: ataque a estación de servicio

El 5 de enero de 2024, dos hombres llegaron en una moto de alta cilindrada a la estación de servicios DC3, en 27 de Febrero al 7500. En segundos, siete disparos de un arma de guerra 9mm impactaron contra los vidrios, las paredes y hasta la heladera del local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los empleados, aterrorizados, fueron testigos de un acto calculado: no hubo intento de robo, solo violencia.

Según la Fiscalía, B.A. actuó "por encargo" de terceros aún no identificados, en un contexto de extrema tensión en la provincia. El objetivo no era el dinero, sino "generar conmoción". La selección del lugar no fue casual: atacar un espacio público garantizaba que el mensaje llegara a todos.

La conexión con Piñero y el método

Este no es un caso aislado. La investigación judicial vincula a B.A. con otros hechos, como el ataque incendiario contra un colectivo urbano en Bv. Rondeau y Nansen el 6 de enero de 2023, donde también se hallaron notas amenazantes dirigidas al Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El patrón es claro: ataques simbólicos (estaciones de servicio, transporte público); uso de armas de guerra y métodos intimidatorios (disparos al aire, notas con amenazas); involucramiento de menores (en el caso del colectivo, uno de los imputados tenía 19 años).

Todo apunta a una estructura que operaba desde barrios conflictivos y una coordinación de algún recluso en la cárcel de Piñero, replicando el macabro "plata o plomo": extorsión bajo la amenaza de muerte.

La jueza Aronne ratificó la prisión preventiva para B.A. La Fiscalía sospecha que los ataques responden a ajustes de cuentas entre bandas o presiones hacia el Estado. Los fiscales buscan desentrañar la red que planifica estos ataques, mientras crece la alarma por posibles nuevos blancos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho